„Jetzt singen wir alle unser schönes Lied ‚Kleine weiße Friedenstaube‘!“, rief die Frau auf der Tribüne und: „Für die, die nicht mehr ganz so textsicher sind, haben wir Zettel verteilt.“

Unter den an diesem Abend zahlreich Versammelten vor der kleinen Holztribüne auf dem Marktplatz in Greifswald erhob sich einverständiges Lachen. Aber natürlich erinnerten sie sich. Aus den Zeiten von DDR-Kindergarten, Pionier-Nachmittagen und FDJ-Veranstaltungen.

Die Frau auf der Tribüne stimmte an, ein wenig leiernd und unter dem Fiepen und Rauschen des Mikrofons, doch ohne einen Blick auf den Zettel mit den Liedzeilen zu werfen. So taten es ihr die meisten auf der „Antikriegs-Demo“ nach. Zuvor hatte ein Mann im Anorak der Menge schon unter Applaus kundgetan, dass es ihn „nicht interessiert, ob nun jemand von der AfD oder von den Linken kommt, wenn er nur für den Frieden ist und gegen die Kriegstreiberei einer Frau Baerbock“. Dann also wurde in vielen Stimmlagen intoniert: „Kleine weiße Friedenstaube, fliege übers Land / allen Menschen, groß und kleinen, bist du wohlbekannt.“