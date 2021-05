Israel unter Beschuss : Ein normaler Albtraum

Wieder wurden Hunderte Raketen auf israelische Städte gefeuert, wieder forderte der wütende Militärexperte des Fernsehsenders „Channel 12“ eine entschiedene militärische Antwort. Und wieder erklärten verängstigte Zivilisten den Korrespondenten vor Ort, dass man diesmal wirklich mit allem, was man habe, zurückschlagen müsse, um diese Attacken ein für alle Mal zu beenden – als ob wir gerade ein völlig außergewöhnliches Ereignis erlebten, das aus dem Nichts gekommen sei und uns alle überrascht hätte. Den Berichten zufolge ist das ein so unerwarteter Vorfall, dass selbst unser hochgelobter militärischer Geheimdienst nichts davon ahnen und uns deshalb auch nicht warnen konnte – und nicht etwa etwas, das wir schon dreimal zuvor bei militärischen Operationen im Gazastreifen durchgemacht haben und wahrscheinlich in ein oder zwei Jahren wieder erleben werden.

Aber selbst wenn niemand von uns wirklich verstehen will, wie der Albtraum diesmal begann, wissen wir in unseren Herzen bereits, wie er enden wird: Als Antwort auf die Raketenangriffe der Hamas, die beklagenswerte Verluste an Menschenleben fordern, werden wir noch mehr Gebäude im Gazastreifen bombardieren, um unseren Feind einen noch höheren Preis zahlen zu lassen, wir werden unsere ineffektiven Abschreckungskapazitäten verbessern und mehr ranghohe Entscheidungsträger der Hamas töten, die schnell durch neue ersetzt werden – und dabei auch Zivilisten, darunter Kinder, sterben sehen. Die Welt wird sich geschockt zeigen – und wir werden der Welt Heuchelei und doppelte Standards vorwerfen, der Internationale Gerichtshof in Den Haag wird eine Untersuchung verlangen, und wir werden von ihm das Eingeständnis fordern, dass ein solcher Schritt antisemitisch ist – und wenn das ganze Ritual einmal durchgespielt ist, beginnen wir wieder von vorne.