Es gab eine Phase in meinem Leben, in der ich mich von Silvio Berlusconi belagert fühlte. Er war omnipräsent, ich verabscheute ihn. Ein Gastbeitrag.

Als ich acht oder neun Jahre alt war, stritt sich mein Vater häufig mit meinem Großvater sonntags beim Mittagessen. In der Tat hat mein Großvater, solange er lebte, immer für Berlusconi gestimmt, und mein Vater, der anderer politischer Meinung war, versuchte immer, ihn zu überzeugen, an­ders zu wählen. Mein Großvater war ein Mann, der im kolonialen italienischen Afrika geboren wurde, er war ohne Vater aufgewachsen, auf den Straßen von Asmara, dann von Assab und zuletzt von Addis Abeba. Er hatte viele Berufe ausgeübt, vom Lagerarbeiter im Hafen von Massaua bis zum Eigentümer von Shell-Tankstellen, er war Erbauer von Schnellstraßen, Dolmetscher für verschiedene britische Verwaltungseinrichtungen. Er sah in Berlusconi ein Lebensmodell: erfolgreicher Unternehmer mit Glück bei den Frauen, imstande, zu den Wünschen der italienischen Menschen zu sprechen. Für meinen Großvater stellte Berlusconi die Verwirklichung der Lebensziele dar, die er nie erreicht hatte, er fand ihn sympathisch, respektlos, seine Sprache war klar, seine Ideen simpel, mit seinen Slogans warb er für Vertrauen in das Land, für wirtschaftlichen Wohlstand und die Be­frei­ung von der gewaltigen Steuerlast, die den Mittelstand erdrückte.

Es gab eine Phase in meinem Leben, wahrscheinlich die bewussteste meiner Jugend, in der ich mich von Berlusconi be­la­gert fühlte: Zu Hause wurde über ihn diskutiert, im Fernsehen war er omnipräsent, seine TV-Sender waren frisch, albern und geeignet zur Unterhaltung meiner Altersgenossen, die ständig über ihn sprachen, mein Vater und mein Großvater waren beide Fans von Inter Mailand, sie kommentierten auch Berlusconis fußballerische Investitionen, die Zeitungen, die mein Großvater kaufte, waren von ihm, genauso viele der Bücher, die zu uns ins Haus kamen. Es schien mir, als würde Berlusconi alles besitzen.