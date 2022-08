Krise der Öffentlich-Rechtlichen : Soko Schlesinger

Der Slogan des Rundfunks Berlin Brandenburg heißt „Bloß nicht langweilen“, die Agentur, die sich das ausgedacht hat, hat für die Kampagne einen Preis gewonnen. Und der Sender lobt sich gern selbst dafür: „Unangepasst und unbescheiden, mit einem Schuss Selbstironie“, so zeige man sich hier, schreibt die Marketingchefin. Dabei widerspricht der Slogan allen Regeln der Überzeugungskunst: Wer von Langweile spricht, gibt schon zu, dass er die Möglichkeit des Langweilens in Erwägung zieht. Und wer „bloß nicht“ davorstellt, lässt eine gewisse Verzweiflung erkennen, den unbedingten Willen, sich notfalls auch zum Deppen zu machen. Und genau so hat sich das Versprechen des Slogans ja auch erfüllt: Die Story vom Fall der Intendantin ist für viele zum Verzweifeln. Langweilig ist sie nicht.

Eine ähnliche Verzweiflung war Ende Juni während der Verleihung des Deutschen Filmpreises zu spüren, wo man, je heftiger die Kraft des Kinos beschworen wurde, desto deutlicher sah, dass kaum einer der nominierten Filme über diese Kraft verfügte. Für einen César, einen Oscar hätte es bei keinem gereicht, und der Jubel über den Sieger „Lieber Thomas“ war nur deshalb so laut, weil dieser Film, wenn schon nicht groß, dann wenigstens klein, charmant und nicht völlig frei von Selbstreflexion ist.

In der ersten Reihe saß Patricia Schlesinger, die, nicht nur weil der RBB die Gala übertrug, als Gastgeberin allseits begrüßt und lobend erwähnt wurde; freundlich lächelte sie zurück. Und genau so ist ja im deutschen Film auch die Macht verteilt: Ohne das Geld des Fernsehens geht nichts, gar nichts. Und wenngleich es ein paar Redakteure mit Geschmack, Ideen und Freude am Risiko gibt, ist doch die Schuld des Fernsehens an dem Mittelmaß, der Konfliktscheu und dem ästhetischen Konformismus der ganzen Branche gar nicht hoch genug einzuschätzen. Einer Branche, die, wenn die Budgets nicht für Filme reichen, dann eben all die Fernsehspiele, Fernsehkrimis, Fernsehserien produziert, die der Grund dafür sind, dass Netflix fast zehn Millionen Abonnenten hat. Und Amazon prime noch ein paar mehr. Weil den Leuten das Fiktionsangebot der Öffentlich-Rechtlichen nicht gut genug ist.

Der totale Kollaps

Manchmal, wenn man die Kraft findet, sich länger als zehn Minuten zum Beispiel der Serie „In aller Freundschaft“ auszusetzen, manchmal möchte man glauben, dass der totale Kollaps und danach ein Neustart das Beste wäre, was der Branche passieren könnte. Ja, die Serie hat ihr Publikum, Rosamunde Pilcher hat ihres, aber wenn es beides nicht mehr gäbe, wenn auch der Bozen-Krimi, der Kroatien-Krimi und die Soko Potsdam plötzlich verschwänden, wüssten deren Zuschauer sich schon anders zu beschäftigen. Die Einzigen, denen dann wirklich etwas fehlen würde, nämlich Gagen, Honorare, Gehälter: das wären all die Leute, die an der Herstellung dieser Fiktionen beteiligt sind. Die deutsche Fiktionsindustrie lebt von den Gebühren, so wie der Kohlebergbau jahrzehntelang von Subventionen lebte.