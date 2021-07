Schizophrene Attentäter : Krankheit und Freiheit

In Hanau hat vor etwas mehr als einem Jahr ein akut schizophrener Patient neun Menschen umgebracht, ein halbes Jahr vorher war es ein offensichtlich ebenso akut schizophrener Patient, der in Frankfurt einen achtjährigen Jungen vor einen Zug gestoßen hatte, und jetzt in Würzburg wird ebenfalls die Vermutung laut, dass eine schizophrene Psychose Ursache für den Tod von drei Menschen sein könnte. Der Mann war wenige Tage vor der Tat für eine Nacht in der Psychiatrie aufgenommen und dann aus unklarem Grund entlassen worden. In Hanau sind die Opfer „ausländisch aussehende Menschen“ gewesen, in Frankfurt und Würzburg waren dagegen die Täter Ausländer.

Schizophrenie ist eine Erkrankung, die alle Kulturen gleichermaßen betrifft, etwa ein Prozent der Menschen leiden darunter, also fast eine Million Deutsche. Jeder kennt schizophrene Patienten, die meisten wissen es bloß nicht, weil ein Drittel von ihnen völlig gesund wird, ein weiteres Drittel immerhin voll berufsfähig, und das restliche Drittel chronisch Erkrankter kann dank vieler moderner Hilfen ein zufriedenstellendes Leben führen.