Kühe und Umwelt : Klimakiller Nummer eins?

Das Image der Kuh ist miserabel. Sie gilt als Klimasünder, weil sie Unmengen an Methan in die Atmosphäre ausstößt. Aber so einfach ist es nicht. Besuch bei einem Landwirt, der den Ruf der Kuh aufpolieren möchte.

Charly ist eine Mischlingskuh aus Braunvieh und Schwarzbunt, 800 Kilogramm schwer und mit dreizehn Jahren die älteste Kuh im Stall des Bauern Karsten Schmal. Unter vierhundert Tieren ist sie ihm das liebste. Eines, das keinen Ärger macht, niemals machte, eine unkomplizierte, kerngesunde Musterkuh, die elfmal gekalbt und in ihrem Leben bislang 115.000 Kilogramm Milch gegeben hat. Das sind fünf Sattelzüge voll. Eine hervorragende Bilanz. Im Moment „steht Charly trocken“, was so viel bedeutet, wie dass sie demnächst kalbt. Genau genommen aber steht sie nicht, sondern liegt auf Stroh in einem luftigen, nach mo­dernstem Standard gebauten Stall im nordhessischen Waldeck-Sachsenhausen. „Unsere Charly“, sagt Karsten Schmal.

Sie rülpst und pupst

Dass Charly seine Lieblingskuh ist, eine Art „Familienmitglied“, dessen Tod einmal von Trauer begleitet werden wird, davon weiß Charly nichts. Sie weiß auch nicht, dass es um ihren Ruf so miserabel steht wie nie zuvor. Denn Charly ist eine Klimasünderin. Sie rülpst und furzt ihrer Wiederkäuer-Natur wegen, was das Zeug hält, und gibt Unmengen des Treibhausgases Methan in die Atmosphäre ab. Da man ihre Natur weder durch Liebe noch durch Bestrafung ändern kann, forschen Wissenschaftler weltweit, wie sich aus der Kuh ein klimakompatibleres Tier machen lässt.