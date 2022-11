Satellitenbau in Zentralasien : Erobern diese Frauen das All für Kirgistan?

Keine von ihnen hatte zu Beginn Vorkenntnisse, einige waren noch nicht einmal volljährig oder hatten die Schule abgeschlossen: In Kirgistan bastelt eine kleine Truppe Frauen, die es allen zeigen will, am ersten eigenen Satelliten des Landes.

Zehn mal zehn mal elf Zentimeter ist der Kubus, den Begaiym Isaakova, 21, vorsichtig aus dem Schrank holt. Es ist ein Cubesat, ein kleiner Übungssatellit, an dem hier im abgedunkelten Raum mit der poppig-bunten Orienttapete, den alten Holztischen und den herumliegenden Elektroden gebastelt wird. Später werden einmal rundherum Solarpanels angebracht sein. Jetzt sieht man noch gut die kleinen runden und eckigen Plättchen und Elektroden und Kabel im Inneren. Alles, was ihn später im All am Leben halten wird.

Isaakova gehört zum nur aus Frauen bestehenden Kirgisischen Raumfahrtprogramm, dem Kyrgyz Space Program, dessen derzeit acht Mitglieder im Alter von 21 bis 27 Jahren sich regelmäßig hier in ihrem Hauptquartier in der Hauptstadt Bischkek treffen, um das Bauen eines Satelliten zu lernen. „Who run the space? Kyrgyz girls“, steht auf einer herzförmigen Karte an der Wand. Es ist eine Anspielung auf Beyoncés Song „Run the World (Girls)“ und eine gute Beschreibung dessen, was hier passiert: 2024 wollen die jungen Frauen ihren Satelliten ins All schießen, einen kleinen Cubesat, vergleichbar mit ihrem Übungsmodell – es wäre der erste Satellit des Landes überhaupt: Seit 1991 ist Kirgistan unabhängig und hat kein eigenes offizielles Raumfahrtprogramm. Als Teil der Sowjetunion arbeitete das Land an einigen Projekten mit. Aber seither waren andere Probleme wie Armut, Ressourcenmangel und eine mangelhafte Infrastruktur drängender.

Dass nun gerade eine Truppe junger Frauen nach den Sternen greift, ist in Kirgistan, wo zudem eine gravierende Geschlechterungerechtigkeit herrscht, besonders beachtlich. Nach Angaben von UNICEF wurden im 6,6 Millionen Einwohner starken Kirgistan 2018 rund 13,4 Prozent der kirgisischen Frauen unter 24 in irgendeiner Form zu einer Ehe gezwungen. Darunter fällt auch „ala kachuu“, der sogenannte „Brautraub“: eine oftmals als kulturelle Tradition verklärte Entführung, bei der viele der Mädchen und Frauen auch Vergewaltigungen und häusliche Gewalt erleben. Selbst wenn das per Gesetz mittlerweile verboten ist und primär in ländlichen Gegenden praktiziert wird, halten sich auch in den Städten traditionelle Geschlechterstereotype: „Als Frau wird von dir erwartet, dass du heiratest, Kinder bekommst und deinem Mann gehorchst“, sagt Kyzzhibek Batyrkanova, 27, die das Raumfahrtprojekt leitet und sich besonders wegen des Erstarkens radikal-religiöser Tendenzen und deren Folgen für die Frauenrechte im Land sorgt, dessen Bürger den Islam eigentlich eher moderat leben und interpretieren. Für die jungen Frauen geht es also nicht nur darum, den ersten kirgisischen Satelliten in den Weltraum zu schießen, sie wollen auch zeigen, dass kirgisische Frauen das können – dass sie überhaupt alles erreichen können, was sie wollen.

Auf die Idee zum reinen Frauenprogramm kam Bektour Iskender, Ko-Gründer von Kloop Media, einem alternativen Medienunternehmen, das im Land über Politik, Korruption und Menschenrechtsverletzungen berichtet und seit 2007 als Medienschule schon Teenagern das Handwerk für investigative Recherchen vermittelt. Während einer Konferenz in Vancouver traf Iskender auf Alex MacDonald von der NASA, der ihm von einem neuen, kostengünstigen Satelliten erzählte.

Kloop Media hatte damals bereits einen Robotikkurs als Peer-to-Peer-Lernen angeboten: 50 Leute nahmen teil, darunter nur zwei Frauen. Iskender fragte sich, wie man kirgisische Mädchen mehr für MINT-Themen (Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik) begeistern könnte, die nicht nur in Kirgistan bis heute eher als „Jungsthemen“ gelten. So entstand die Idee, ein Satellitenprogramm ausschließlich für Mädchen und junge Frauen zu initiieren.