Kritik an Sponsor Solway : Steckt schmutziges Geld in den Salzburger Festspielen?

Die erste Reaktion erfolgte prompt: Nachdem am Mittwoch die Regisseurin Yana Ross und der Schriftsteller Lukas Bärfuss die Salzburger Festspiele aufgefordert hatten, sich von ihrem in die Kritik geratenen Sponsor Solway zu trennen, hat die Festspielleitung am selben Tag erklärt, man habe das Unternehmen schon zuvor zu einer Stellungnahme aufgefordert und eine „ausführliche, objektive und transparente“ Überprüfung der Vorwürfe verlangt. „Die Salzburger Festspiele werden die Ergebnisse dieser Untersuchungen abwarten und sodann in Folge die notwendigen Konsequenzen ziehen.“

Dem privaten Bergbauunternehmen Solway, das seinen Sitz in Zug in der Schweiz hat, werden unter anderem Menschenrechtsverletzungen, Umweltzerstörung und die Drangsalierung von Journalisten in Guatemala vorgeworfen, wo Solway eine Nickelmine am Izabal-See betreibt. Das Unternehmen hat die Anschuldigungen zurückgewiesen und eine eigene Untersuchung angekündigt. In einer Anfang März veröffentlichten Mitteilung verurteilte Solway das Vorgehen der russischen Regierung gegen die ukrainische Bevölkerung und kündigte an, seine Geschäftstätigkeiten in Russland umgehend einzustellen.

Bärfuss und Ross haben ihre Forderung, das „toxische Sponsoring“ durch Solway zu beenden, mit einem Ultimatum verknüpft, das am 27. Juli ausläuft. Einen Tag später soll die Uraufführung der Neufassung von Schnitzlers „Reigen“ stattfinden, die Ross und Bärfuss im Auftrag der Festspiele erarbeiten. Yana Ross hat gegenüber dem Onlinetheaterportal Nachtkritik.de erklärt, es sei „sehr wichtig, dass das Festival den Künstlern und nicht den Sponsoren gehört, also ist es unsere Pflicht gegenüber den Steuerzahlern und der Öffentlichkeit, die von ihnen in Auftrag gegebene Arbeit zu machen. Daher haben wir kein Recht, die Arbeit zu beenden, aber wir haben das Recht, das Festival auf die gemachten Fehler aufmerksam zu machen.“

Die Solway Investment Group in Zug wird von Dan Bronstein geleitet, die übergeordnete Solway Holding mit Sitz auf Malta untersteht Aleksandr Bronstein, der im damaligen Leningrad geboren wurde und heute in Tallinn lebt. Das Unternehmen fördert in Salzburg unter anderem das Projekt Creative Fellowship, das es jedes Jahr jeweils zwei Jugendlichen aus Guatemala, der Ukraine oder Nordmazedonien ermöglicht, an einem Operncamp der Festspiele teilzunehmen. Außerdem unterstützt Solway das Jugendprogramm der Festspiele, zuletzt mit 150.000 Euro. In ihrer Stellungnahme versichert die Festspielleitung, dass man transparent mit dem Thema Finanzierung und Sponsoring umgehe: „Alle Haupt-, Projekt- und Produktsponsoren sowie jene Stiftungen, die die Festspiele bzw. einzelne Produktionen unterstützen, sind auf der Homepage einsehbar.“

Aber wie finden Kunst und Geld, Festivalintendanten und Vorstandsvorsitzende, Dirigenten und Marketingchefs überhaupt zueinander? Helga Rabl-Stadler, von 1995 bis vor wenigen Wochen Präsidentin der Salzburger Festspiele, hat in einem Interview mit der „Neuen Zürcher Zeitung“ im Jahr 2017 in diesem Punkt für Transparenz gesorgt und ein Beispiel genannt, das sich auf Dan Bronstein bezieht, den Chairman der Solway Investment Group: „Ich gehe zu vielen Anlässen, um Menschen kennenzulernen, die ich für Festspielprojekte interessieren kann. So einer war auch Dan Bronstein mit seiner Firma Solway . . . Er wohnt in Genf, seine zwei Töchter tanzen, seine Frau ist Pianistin, und die ganze Familie ist sehr musikalisch. Ihm erzählten wir 2015, dass wir ein tolles Projekt mit dem Dirigenten Teodor Currentzis vorhätten. Dann besuchten wir gemeinsam in Zürich die fabelhafte Aufführung ,Macbeth‘ und waren danach auch im Dirigentenzimmer – Herr Bronstein war hin und weg! Inzwischen hat sich zwischen Currentzis und den Bronsteins eine enge Verbindung entwickelt.“

Die enge Verbindung zwischen Currentzis und den Salzburger Festspielen steht allerdings derzeit auf dem Prüfstand. Dem russisch-griechischen Dirigenten und seinem Ensemble MusicAeterna wird vorgeworfen, sie würden von einer russischen Bank unterstützt, die auf der Sanktionsliste stehe. Der ukrainische Botschafter in Österreich hat sich vehement gegen die geplanten Konzerte von Currentzis in Salzburg ausgesprochen. Das Wiener Konzerthaus hat deshalb vor Kurzem ein geplantes Benefizkonzert mit Currentzis abgesagt. In Salzburg hält man bislang an dem Dirigenten fest.