Sally Rooney unterstützt BDS : Zu Lasten ihrer Leser

Über Sally Rooney ist ein Twittersturm hereingebrochen, nachdem die israelische Zeitung Haaretz gemeldet hat, dass der jüngste Roman der irischen Autorin nicht ins Hebräische übersetzt werden soll. Ihre Agentin hat dem Verlag Modan, bei dem die beiden vorangegangen Bestseller Rooneys auf Hebräisch erschienen sind, die Übersetzungsrechte an „Schöne Welt, wo bist Du“ verweigert mit der Begründung, dass die Autorin den Israel-Boykott unterstütze.

Gina Thomas Feuilletonkorrespondentin mit Sitz in London. Folgen Ich folge

Dem Guardian gegenüber sagte Sally Rooney am Dienstag, sie sei stolz gewesen, dass ihre früheren Bücher ins Hebräische übersetzt worden seien, doch habe sie einstweilen entschieden, die Rechte ihres jüngsten Buches nicht an einen in Israel ansässigen Verlag zu verkaufen, der die von den Vereinten Nationen festgelegten Rechte der Palästinenser nicht unterstütze. Die Autorin verwies in einer langen Erklärung auf ihre Unterstützung für die Bewegung BDS (Boykott, Divestment and Sanctions), die darauf hinwirke, der „internationalen Unterstützung für Israels Unterdrückung der Palästinenser ein Ende zu setzen“. Rooney berief sich dabei auf Apartheid-Vorwürfe sowie auf einen Aufruf der palästinensischen Zivilgesellschaft, der von einigen Gewerkschaften, darunter auch die Schriftstellergewerkschaft, getragen werde.