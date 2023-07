In den Nachrichten spricht man oft genug über den Krieg, als wäre er eine Schachpartie. Die Dichter tun das nicht. Erinnerungen an ein Odessa, bevor der russische Angriff das Zentrum der Hafenstadt verwüstet hat.

Das zerstörte Haus der Wissenschaftler in Odessa, nach dem Angriff der russischen Armee am 23. Juli 2023. Bild: Picture Alliance

An einem warmen, dunklen Mittsommerabend im Jahr 2015 saß ich in einem Straßencafé in der Gogol-Straße und arbeitete an meinem ersten Roman. Ich hatte eine wunderbare Studiowohnung im Hof hinter dem Café gefunden, ganz in der Nähe des Hauses, in dem Gogol zwei Jahre lang in Odessa gelebt hatte. Meine Wohnung gehörte einer Malerin, die sie für ihre Mutter renoviert hatte. Die Malerin erzählte, dass ihre Mutter, wann immer sie zu Besuch kam, nicht aufhören konnte, über die Energie zu sprechen – wie gut es sich hier in diesem historischen Gebäude anfühlte. Das dachte ich auch. Ich verlängerte meinen Aufenthalt immer wieder.

An diesem Abend wurde ich von jemandem unterbrochen, der meinen Namen rief. Ich sah auf. Eine weiße Pferdekutsche war vor mir zum Stehen gekommen. „Steig ein!“, sagte eine Stimme. Ich erkannte einen Bekannten, Wladislaw Dawidzon, Chefredakteur des „Odessa Review“ und ein Lebemann. Ich steckte in einer Schreibblockade, ich war mir nicht sicher, ob ich ein bestimmtes Detail über Atommüll verstanden hatte, und konnte nicht wirklich weitermachen, bis ich es herausgefunden hatte. Also ließ ich mein Notizbuch und mein Getränk auf dem Tisch und stieg ein.

Während die Kutsche gleichmäßig durch die halb beleuchteten Kopfsteinpflasterstraßen fuhr, begrüßte ich Wladislaws Frau und schüttelte seiner Mutter und seiner Schwester, die aus New York zu Besuch waren, die Hand. Er deutete auf einen prunkvollen rosa-grauen Palast mit einem Löwenkopf über der Eingangstür. Seine Schwester würde dort, im Haus der Wissenschaftler, einige Arien singen, und ich sei eingeladen.

Am nächsten Abend ging ich zu dem vergoldeten Palast, der für ein Mitglied der Familie Tolstoi gebaut worden war. Der gepflegte Garten im Inneren war so friedlich, dass der Rest der Stadt völlig zu verschwinden schien. Als ich im abendlichen Sonnenschein auf der Steinterrasse stand, war ich froh, dass ich meine selbst auferlegte Isolation beim Schreiben durchbrochen hatte. Ich kam mit einem anderen Gast ins Gespräch, einem französischen Fotografen von „Paris Match“. Ich erzählte ihm von meiner Schreibblockade. Er warf mir einen seltsamen Blick zu. „Bevor ich Fotograf wurde, war ich Ingenieur bei der französischen Atombehörde“, sagte er, „ich kann dir helfen.“ Und das tat er.

Der verkohlte Garten vom Haus der Wissenschaftler

Ich hatte schon lange nicht mehr an diesen Abend gedacht. Dann sah ich, wie schwer beschädigt das Haus der Wissenschaftler war, nachdem Russland vor ein paar Tagen das Stadtzen­trum von Odessa bombardiert hatte. Fotos zeigten den Garten: verkohlt, grau, voller Trümmer. Wie so vieles in diesem grausamen und verheerenden Krieg ist auch diese Veränderung für mich schwer zu begreifen.

Odessa ist eine literarische Stadt. Die Gogol-Straße ist nur eine von vielen, die nach Schriftstellern benannt sind. Auf einer anderen Reise, an genau dem strahlenden Maitag, vor dem der Schriftsteller Aleksandr Kuprin Besucher gewarnt hatte – der Geruch der blühenden Akazien, so sagte er, könne Neuankömmlinge dazu bringen, sich zu verlieben und törichte Dinge zu tun wie zu heiraten –, war ich auf das Literaturmuseum von Odessa gestoßen. Mit seinen 20 Räumen in einem weitläufigen, heruntergekommenen Palast im Herzen der Stadt ist es eines der größten seiner Art auf der Welt.