Adele bei den Brit Awards : Sie liebt es, eine Frau und eine Künstlerin zu sein

Es zeugt von der zeitgeistlichen Verwirrung der Kategorien von Natur und Kultur, dass das Bekenntnis einer Frau zum Frausein als Provokation aufgefasst werden kann, wie jetzt bei den Brit Awards geschehen. Die britische Sängerin Adele, die drei der begehrtesten Trophäen kassierte, erlaubte sich nach ihrer Kür einen kleinen Seitenhieb gegen die Veranstalter. Diese hatten im vergangenen November entschieden, die Aufteilung der Preise in männliche und weibliche Kategorien abzuschaffen und die Auszeichnungen in diesem Jahr erstmals geschlechtsneutral zu vergeben, wie andere Musikpreise, darunter die Grammys, das schon tun.

In ihrer Dankesrede gab Adele der jubelnden Menge in der Londoner O2-Arena dazu ihre Meinung kund. Sie könne die Namensänderung zwar verstehen, aber sie liebe es trotzdem, eine Frau und Künstlerin zu sein: „Ich bin wirklich stolz auf uns.“ Mit einem Schlag katapultierte sich der Star damit in den Kreis der Verunglimpften, wo unter anderem schon die Harry-Potter-Autorin J.K.Rowling wartet, die mit dem allein schon sprachlich unsäglichen Akronym „TERF“ für „trans-exklusionary radical feminist“ gebrandmarkt wurde, weil sie das weibliche Geschlecht nicht mit Begriffen wie „menstruierende Personen“ umschreiben wollte. Der konservative „Daily Telegraph“ überschrieb seinen Bericht mit ei­ner Schlagzeile, die angab, dass Adele nun in die Kulturkämpfe der Gegenwart eingetreten sei.

Mit dem Verzicht auf genderspezifische Preise reagierten die Brit Awards auf die Kritik von Sam Smith, der sich als nichtbinärer Musiker von den männlichen und weiblichen Kategorien ausgeschlossen fühlte. Smith hatte nach den Brit Awards 2021 erklärt, die Zeit sei gekommen, in der die Preise die Ge­sellschaft spiegelten, in der sie verliehen würden. Die Brit Awards leisteten dem Gehorsam. Sie ersetzten die vier Preise für die besten männlichen und weiblichen britischen und internationalen Solokünstler mit zwei geschlechtsneutralen Auszeichnungen. Ziel sei es, die Künstler „ausschließlich für ihre Mu­sik und ihre Arbeit“ zu feiern und nicht dafür „wie sie sich identifizieren oder wie andere sie sehen“. Im „Neusprech“ der politischen Korrektheit versprachen die Veranstalter pflichtschuldig, die Brit Awards zukünftig „so inklusiv und relevant wie möglich“ gestalten zu wollen.

Alle gewinnen einfach alles

Dieses Versprechen provozierte Widerspruch, nicht nur, weil „inklusiv“ und „re­levant“ für Mitglieder der Anti-Woke-Lobby Reizwörter sind. Der streitbare Fernsehmoderator Piers Morgan empörte sich darüber, dass es nicht mehr lange dauern werde, bis es gesetzeswidrig sei, sich als Mann oder Frau zu bezeichnen. Die Kulturministerin Nadine Dorries, die sonst schnell zur Sache ist, wenn es darum geht, „Schneeflocken“ zu kritisieren, warn­te aus feministischer Perspektive vor der Gefahr einer Rückkehr zur männlichen Dominanz bei kulturellen Auszeichnungen. Und im Sinne der Devise des Do­do in „Alice von Wunderland“, wonach alle gewinnen und alle Preise bekommen müssen, gaben andere zu be­denken, dass die neuen Kriterien eine Halbierung der Gewinnmöglichkeiten zur Folge habe. Piers Morgan war auch jetzt wieder zur Stelle mit einem sarkastischen Kommentar zur „Dreistigkeit“ von Adele, den „gen­derneutralen Quatsch“ zu ignorieren und stolz darauf zu sein, sagen zu können, dass sie weiblich sei. „Sie sei eindeutig ein böser TERF, der sofort gecancelt werden muss.“

Die Befürchtung von Nadine Dorries, dass die neuen Kriterien einen Rückschritt für die Gleichberechtigung bedeuten könnten, sind allerdings nicht eingetreten. Wenn überhaupt, hätten männ­liche Künstler dieses Mal einen Grund, sich benachteiligt zu fühlen. Künstlerinnen, sofern sie als solche bezeichnet werden dürfen, haben in zehn der fünfzehn Kategorien gesiegt. Dabei stellt sich die Frage, ob eine Geschlechtereinteilung bei Kulturpreisen, die im Gegensatz zum Leistungssport Chancengleichheit ge­währleisten, überhaupt sinnvoll ist. Der „Women’s Prize for Fiction“, der 1996 eingerichtet wurde, um der vermeintlichen Benachteiligung von Autorinnen ent­gegenzuwirken, ist im vergangenen Jahr zur Zielscheibe geworden, als die Jury erstmals eine Trans-Schriftstellerin auf die Longlist setzte. In einem offenen Schreiben wandten Kritiker ein, die Entscheidung vermittele „eindringlich, dass weibliche Autoren eines eigenen Preises unwürdig sind und dass es in Ordnung ist, männlichen Personen zu erlauben, sich unsere Ehrungen zu eigen zu machen.“ In dem Moment, in dem ein männlicher Au­tor teilnahmeberechtigt geworden sei, ha­be der Preis aufgehört, ein Frauenpreis zu sein. Dem wiederum widersprachen die Organisatoren mit der Erklärung, sich „jeder Form der Diskriminierung auf der Grundlage von Rasse, Alter, Sexualität, Gender, Identität und aller anderen ge­schützten Eigenschaften“ widersetzen zu wollen. Der Begriff „Frau“ schließe jede rechtlich als solche anerkannte Person ein.

Bei den Brit Awards gewann eine unter dem Namen Little Simz rappende Tochter nigerianischer Einwanderer die Kategorie „Bester Neuling“. Sie bezeichnete sich als lebenden Beweis dafür, dass man mit harter Arbeit Außerordentliches leisten könne, ganz gleich, wo man herkomme. Oder, so könnte man im wahren Sinne der Gleichberechtigung hinzufügen: ganz gleich, als was man sich identi­fiziert.