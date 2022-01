Michael Kretschmer im Interview : Über uns lacht keiner mehr

Herr Kretschmer, Sie sind 1975 in Görlitz geboren. Mit vierzehn Jahren haben Sie dort die Friedensgebete miterlebt. Nach einer Ausbildung zum Büroinformationselektroniker haben Sie in Dresden Wirtschaftsingenieurwesen studiert. 1994 waren Sie Stadtrat in Görlitz, später gehörten Sie als CDU-Abgeordneter dem Deutschen Bundestag an, 2017 wurden Sie Ministerpräsident des Freistaats Sachsen. Was bedeutet es für Sie, wenn Sie heute, im Jahr 2022, über jemanden sagen: „Der kommt aus dem Osten“?

Also, es ist natürlich schon mehr als eine Himmelsrichtung. Der Begriff hat für mich etwas mit Erfahrung zu tun und mit Prägung. Bei mir ist da immer auch der osteuropäische Raum gemeint: Polen, Tschechien bis in die Ukraine. Diese gemeinsame Verbindung heißt für mich „Ost“, und somit ist für mich mit dem Wort auch der Wunsch verbunden, dass das nichts Trennendes sein darf. Denn es kann aus meiner Sicht nicht sein, dass wir heute, dreißig Jahre nach dem Ende des Eisernen Vorhangs, mehr Trennung haben als in den neunziger Jahren, als wir alle vieles gemeinsam versucht haben und auch die positiven Dinge nach vorn gestellt wurden.

Sie selbst haben einmal gesagt, dass die Lebensleistung insbesondere der Sachsen oft in den Dreck gezogen werde. Wer tut das und warum?

Na ja, „in den Dreck“ würde ich so vielleicht nicht noch einmal sagen. Aber es ist schon so, dass wir unmittelbar nach dem Mauerfall mehr darüber geredet haben, dass die Menschen, die in der DDR gelebt haben, Subjekt der Veränderung waren. Dass sie den Umsturz herbeigeführt, die Dinge bewegt haben. Die Menschen haben sich auch so gesehen. Heute habe ich das Gefühl, dass sehr oft über die Menschen in den neuen Bundesländern als Objekt gesprochen wird, mit dem etwas passiert sei. Das ist grund­legend falsch. Wir haben die Mauer zum Einsturz gebracht, wir wollten die deutsche Wiedervereinigung, und wir in den neuen Ländern sind die großen Gewinner. Die Lebenserwartung ist erheblich gestiegen. Die Städte, die Dörfer sind so gut saniert wie noch nie. Aber in der öffentlichen Debatte hat man oft den Eindruck, es sei genau andersherum. Ich verkenne dabei nicht die Probleme: dass zum Beispiel viele junge Leute weg­gegangen sind und die Eltern oder Großeltern jetzt in der Heimat leben und die Kinder oder die Enkel in Bayern oder Baden-Württemberg. Aber man darf nicht verkennen, womit das zusammenhängt: dass dieses Land eben geteilt war, dass der Sozialismus vieles kaputt gemacht hat und dass wir uns trotzdem über alles freuen können, was wir gemeinsam erreicht haben.

Mich würde interessieren, ob Sie sich in Ihrer Rolle als Ministerpräsident eher als Anwalt der Ostdeutschen, also Interessenvertreter einer Minderheit sehen oder als Vermittler zwischen dem Modell Bundesrepublik und dem Alltag der Sachsen.

Während meiner ersten Monate im Deutschen Bundestag 2002, 2003, habe ich noch das Gefühl gehabt, dass da Kollegen in meinem Alter aus westdeutschen Bundesländern waren, die mit einem wesentlich größeren Selbstbewusstsein auftraten als ich. Aber dieses Gefühl habe ich seit vielen Jahren nicht mehr. Und ich erlebe es auch bei den jungen Leuten, die ich treffe, in den Schulen oder bei den Studierenden: Man weiß nicht mehr, aus welchem Landesteil sie stammen. Und das ist gut so.

Sie sagen, für die Jungen spielt die Kategorie Ost keine Rolle mehr – dagegen spricht etwa ein Vorfall im Stadion von Erzgebirge Aue, wo vor einigen Wochen ein Banner mit der Aufschrift hing: „Kretschmer, du willst Sachse sein? Verhältst dich wie ein Wessi Schwein“. Wenn wir die unflätige Ausdrucksweise einmal ausblenden, was für Kritik verbirgt sich hinter so einer Parole?