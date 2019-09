Ost und West : Die „antideutsche“ AfD

Könnte es sein, dass die Partei, die sich am nationalsten gibt, in Wahrheit eine Spaltung des Landes herbeisehnt? Und damit die Wiedervereinigung mit Füßen tritt?

Jetzt schlägt die Stunde, in der man wieder lauter Deutschland sagen muss. Das Wort aus dem bierseligen Abseits des Fußballabends herausholen und zur Erkennungsformel der anständigen Gesellschaft hochziehen. Denn die „Antideutschen“ sind auf dem Vormarsch. In Sachsen und Brandenburg hat eine Partei ihre vielen Wähler gewonnen, indem sie sie zu Verlierern erklärt hat. Zu Verlierern eines Spiels, das vor dreißig Jahren gespielt wurde und Wiedervereinigung hieß. Den Sieg hätten damals die anderen, die „von drüben“, davongetragen, der Osten sei geschlagen, auf die Knie gestoßen worden und müsse nun endlich wieder aufstehen.

Dass diese Geschichte selbst von spätgeborenen Siegern geschrieben wird, spielt keine Rolle. Die Identitätskategorie Ost ist so variabel wie virtuell, jeder kann sie für sich beanspruchen, der sich im Meinungsabseits wähnt und „gegen die da oben“ austeilen will. Ost steht für ein kritisches Bewusstsein gegenüber Politik und Medien, West für den verblendeten Zusammenhang von Wirtschaftstreue und Doppelmoral. So hätten sie es gerne, die Damen und Herren von der antideutschen Alternative. Den Rang als Protestpartei haben sie den schockierten „Linken“ längst abgelaufen, Ost sind jetzt sie. Ost. Ost. Und noch mal Ost. Bis es jeder begriffen hat: Wir sind wieder ein geteiltes Land.

Unwiderruflich: Die Erfahrung von Freiheit

Was gerade geschieht, ist ein Angriff nicht auf die Demokratie, sondern auf das Geschichtsbewusstsein dieses Landes. Auf die Vorstellung, dass die Wende ein ganz und gar unwahrscheinlicher Glücksmoment war, dessen historische Bedeutung erst in ein- oder zweihundert Jahren wirklich verstanden werden wird. Mit Folgen, die wirtschaftlich und sozial gewiss nicht alle Erwartungen erfüllten, aber die zumindest eines unwiderruflich machten: die Erfahrung von Freiheit. Der Ausbruch aus überwachten Verhältnissen in eine offene Welt voller Risiken ging oft einher mit der Erfahrung einer minderen Wertschätzung. Die besondere Bewusstseinswelt der ehemaligen DDR-Bürgerinnen und -Bürger wurde im wiedervereinigten Deutschland nicht gewürdigt, sondern nur brüsk der Anpassung anempfohlen.

Das war nicht nur aus psychologischen Gründen ein Fehler, sondern auch aus wirkungsprinzipiellen. Denn wie in der Anthropologie vielfach festgestellt, handelt es sich bei augenscheinlichen Verlierern oft um den „kulturell innovativsten Sektor einer Gesellschaft“ (Pierre Bourdieu), weil sie sich gegen Widerstände durchsetzen und neue Experimentierfelder entdecken müssen. Vielleicht kann man sagen, dass die ostdeutsche Mentalität damals zwischen die Räder zweier paradoxer, sich eigentlich ausschließender Integrationsbewegungen kam: die der bundesrepublikanischen Einheit auf der einen und die der gleichzeitig betriebenen Integration Deutschlands in die Europäische Union auf der anderen Seite. Während die eine Tendenz auf die Schaffung eines nationalen Staates abzielte, stellte die andere ebenjenen in Frage.

Ost und West sind wunde Kategorien

Die Paradoxie besteht bis heute. Umso wichtiger ist es, bei deren Beschreibung nicht mit den wunden Begriffen von damals zu hantieren. Denn nichts anderes als „wund“ sind die Kategorien Ost und West doch in Wahrheit. Zu wie viel Machtmissbrauch, Erniedrigung und Unglück haben sie geführt! Welchem Geist, welchem Herz haben sie je wirklich gedient? „Dem deutschen Volke“ steht auf dem Architrav unseres Parlamentes, wir sind zu unserem Glück vereint. Eben jene Partei, die sich rechtsnational nennt und damit jetzt so viele Wählerinnen und Wähler gewinnt, entpuppt sich gerade als antinational. Vielleicht muss man gegen die AfD am Ende, wenn alle Mittel versagen, das nationale Argument ins Feld führen. Von Deutschland als ganzem, nicht als geteiltem Land sprechen. In dem niemand alles gutheißen muss, was politisch beschlossen oder gesellschaftlich erlaubt ist. Aber in dem akzeptiert ist, dass über das gestritten wird, was sich ändern soll. Die Zeiten, da man im Ausland die Stimme senken musste, wenn man Deutschland sagt, sind vorbei. Heute ist dieses Land weltweit angesehen und wird selbst von seinen illiberalen Gegnern heimlich bewundert. Im Inneren aber droht es sich wieder in alte Kämpfe zu verbeißen.

Was würde eigentlich geschehen, wenn niemand anderes als die AfD von Ostdeutschland spräche? Keine Zeitungsüberschrift, keine Anmoderation „den Osten“ irgendetwas nennte? Sondern von Deutschen gesprochen würde, von einem Deutschland, das heute so heterogen ist wie eh und je. Früher gehörten Latein, Italienisch und Tschechisch zu den Muttersprachen der deutschen Kurfürsten, damit sie als potentielle Kaiser ihr Land angemessen repräsentieren könnten. Später setzten sich im Süden schon parlamentarische Verfassungen durch, während andernorts noch lange monarchische Herrschaftsordnungen bestehen blieben. Die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen ist seit jeher wesentlicher Bestandteil der deutschen Kultur und Geschichte. Das ist keine Schwäche, das ist eine Stärke unserer Nation. Dass es so bleibt, dafür muss jetzt mit aller Kraft politisch und gesellschaftlich gekämpft werden.