Vor fünf Jahren besuchte ich ein Forum für junge russische Schriftsteller in Uljanowsk. Die turbulente Workshop-Woche endete mit einem großen Trinkgelage in der Dachbar des Hotels. In der amüsierten Menge flüsterten mir Freunde zu, das Mädchen dort drüben sei eine Dichterin aus dem Donbass und Gerüchten zufolge sogar eine Scharfschützin. Ich scherzte zurück, Scharfschützen gehörten auch aufs Dach, ohne zu kapieren, wen sie meinten. Vor dem Beginn der Großinvasion 2022 interessierten sich russische Literaten kaum dafür, was in der Ostukraine geschah, und Dichter, die darüber schrieben, galten als marginal. Es gab solche Dichter, die im Kriegswahn miserable Verse über die „russische Welt“ verfassten, in Tarnkleidung herumliefen und manchmal in den Donbass fuhren wie auf eine Safari. Doch das waren einzelne Freaks, Liebhaber adrenalinhaltiger Erfahrungen. Leider wollten wir davon nichts wissen – bis zum 24. Februar 2022.

Heute ist die so genannte Z-Dichtung – Lyrik, die den Krieg begrüßt und für die Einnahme der gesamten Ukraine oder sogar Europas durch die russische Armee eintritt – ebenso marginal, sie gebärdet sich aber als Mainstream. Die Staatspropaganda stellt die Z-Dichter als die wichtigste und offizielle Strömung der russischen Literatur hin wie einst die Sozialistisch-Realistischen Schriftsteller in der Sowjetunion und der DDR. Die Z-Dichter treten im Fernsehen und in Konzertsälen auf, ihre Bücher werden mit beispiellosen staatlichen Mitteln gefördert. Kürzlich bot sogar das Onlineportal für Staatsdienstleistungen Gosuslugi, über das russische Bürger Bußgelder bezahlen oder Arzttermine buchen, eine Anthologie von Z-Poesie zum kostenlosen Download an.