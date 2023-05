Am 20. April, dem Geburtstag von Adolf Hitler, veröffentlichte der russische Rocksänger Shaman, der Liebling des die Ukraine bekriegenden Putin-Regimes, ein Video, auf dem man ihn in Nazi-Kluft über den Roten Platz stolzieren sieht: in Ledermontur mit einer Armbinde in den Farben der russischen Fahne, Springerstiefeln, das blondierte Haar kurz geschnitten. Die Kamera zeigt in heroisierender Untersicht, wie der einunddreißig Jahre alte Shaman, der mit bürgerlichem Namen Jaroslaw Dronow heißt, mit provozierend selbstzufriedenem Lächeln singt: „Wir leben nicht auf den Knien.“ Dabei schaut er abwechselnd in den Himmel und ins eigene Innere und stößt mit der Hand herausfordernd in Richtung des Betrachters.

Dies war das zweite Video, das Shaman in kurzer Zeit zu seinem neuen Lied „Wir“ (My) herausbrachte, das eine Zukunftsvision für Russlands junge Generation zu entwerfen und dabei den dystopischen Roman von Jewgeni Samjatin „Wir“ positiv umzudeuten scheint. Der hundert Jahre alte Klassiker versetzt in einen „Einigen Staat“, der nach einem 200 Jahre dauernden Krieg und der „Allerletzten Revolution“ von hohen Mauern abgeschottet ist. Samjatin erzählt von einer Welt, in der Menschen nur noch Nummern sind, Ansätze von Individualität medizinisch ausgemerzt werden und alle an einem Apparat arbeiten, der das Weltall unterwerfen soll. Das erste Video von „Wir“ könnte in Samjatins Roman spielen.