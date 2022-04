Sie glaubten an die Doktrin, nicht an einen Angriff

Russlands Militätstrategien : Sie glaubten an die Doktrin, nicht an einen Angriff

So sollte die russische Strategie sicher nicht aussehen: ukrainischer Soldat auf einem zurückgelassenen russischen Panzer am 8. April. Bild: dpa

Nach der Krim-Annexion 2014 setzte bei westlichen Militärexperten eine hektische Suche nach Erklärungen für Russlands Aggression ein. Schnell richtete sich der Blick auf die Publikationen des prominenten russischen Militärwissenschaftlers Makhmut Gareev (1923 bis 2019). Der 1992 in den Ruhestand getretene hochdekorierte General war seit der Gründung 1995 und bis zu seinem Tod Leiter der Russischen Akademie der Militärwissenschaften, die zwar nicht staatlich ist, aber dem Staat nahesteht.

Gareev, der in Geschichtswissenschaft mit einer Arbeit über Michail Frunse (1885 bis 1925), einen der führenden Militärs der Bolschewiki, promoviert wurde, veröffentlichte zahl­reiche Bücher, Artikel und Aufsätze, von denen etliche in der ehemaligen DDR auf Deutsch und im Westen auf Englisch erschienen. Als einer der wichtigsten Experten der sowjetischen Militärwissenschaft und führender Stratege des russischen Feldzugs in Afghanistan hatte sein Wort auch nach dem Untergang der Sowjetunion 1991 Gewicht. Präsident Putin hofierte ihn schon in den ersten Jahren seiner Amtszeit und pflegte zu Gareevs Buchpräsentationen zu erscheinen. Bei der Moskauer Siebzigjahrfeier des Sieges über NS-Deutschland 2015 saß Gareev – wie auch der chinesische Präsident Xi Jinping – auf der Ehrentribüne direkt neben Putin.