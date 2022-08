Moskauer Kulturszene : Die Taliban im Kreml

In Russland hat sich praktisch die gesamte Kulturelite gegen den Ukrainekrieg gestellt. Putin und seine Getreuen finden kaum Alliierte in der Kunst, sie verhängen vor allem Verbote. Moskauer berichten.

Zu den prominenten Figuren des russischen Kulturlebens, die infolge des Ukrainekriegs Moskau verlassen haben, gehört auch der ukrainische Foto- und Installationskünstler Sergej Bratkow. Der durch seine dokumentarisch-verrätselte Bildsprache zum Klassiker der Charkiwer Schule avancierte Bratkow war um die Jahrtausendwende nach Moskau gegangen, wo er bis zuletzt an der Rodtschenko-Hochschule für Fotografie und Medienkunst unterrichtete. Privatkunden und das Moskauer Multimedia-Kunstmuseum sammelten seine Arbeiten, doch sein Dozentenstatus war prekär. An der Rodtschenko-Schule war statt seiner formell ein russischer Strohmann angestellt, an den sein Gehalt überwiesen wurde, das er an ihn weiterleitete, erzählt Bratkow der F.A.Z. in einem Café in Frankfurt am Main, wo er eine Bleibe fand – wie auch zwei seiner russischen Studenten, die ihr Land wegen des Krieges verlassen haben.

Sein älterer Bruder lebe noch in Charkiw, außerdem ein Künstlerfreund, der seine Familie nach Polen geschickt habe und selbst als Freiwilliger Medikamente verteile, berichtet der 62 Jahre alte Bratkow. Er habe nicht geglaubt, dass christliche orthodoxe Russen christlich orthodoxe Ukrainer überfallen würden, sagt der Künstler, doch nach dem 24. Februar war es eine Frage der Zeit, wann er Russland verlassen würde. Er habe seine Studenten zum Abschluss führen wollen, so Bratkow. Ihm sei nichts geschehen, wenn man von der Bemerkung eines Beamten bei der Meldebehörde absieht, der seinen ukrainischen Pass mit der Bemerkung quittierte: „Warum beschießt ihr euch?“ – insbesondere zu Beginn des Krieges behaupteten russische Propagandisten, die Ukrainer bombardierten ihre Städte selbst. Sicherheitshalber habe er Anrufe von unbekannten Telefonnummern nicht beantwortet und seine Wohnungstür nicht geöffnet. Der Künstler gibt dem Westen und dessen liberaler Utopie eine Mitschuld am Kriegsausbruch. Insbesondere Deutschlands postheroisches Selbstverständnis und seine heruntergefahrene Wehrfähigkeit habe bei Putin Verachtung ausgelöst und seinen militärischen Vorstoß geradezu provoziert.