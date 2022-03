Russlands Junge Armee : Schon Achtjährige sollen mit allem schießen außer Raketen

Wie verschiedene Facetten der tiefgreifenden Militarisierung Russlands im letzten Jahrzehnt scheint auch die rasante Entwicklung der 2016 gegründeten paramilitärischen Schülerorganisation Junarmija (Junge Armee) von der Forschung nur wenig beachtet worden zu sein.

Dies hat unlängst die finnische Militärexpertin Jonna Alava festgestellt („Russia’s Young Army: Raising New Generations into Militarized Patriots“, in: „Nexus of Patriotism and Militarism in Russia. A Quest for Internal Cohesion“. Herausgegeben von Katri Pynnöniemi. Helsinki University Press, Helsinki 2021). Die Junarmija rief der russische Verteidigungsminister Sergej Schojgu persönlich ins Leben, der als Ziel angab: „Um junge Menschen dazu zu bringen, Russland mit der Waffe in der Hand zu verteidigen, müssen die Bereitschaft und der Wille zum Dienst bereits in der Kindheit und Jugend geweckt werden. Um eine positive Einstellung zur Armee als öffentliche Einrichtung und zum Militär als Beruf zu schaffen, muss sich der Staat systematisch und mit allen relevanten Ressourcen an der militärisch-patriotischen Arbeit beteiligen.“