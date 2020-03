Russlands Geschichtsfälschung : Jenseits des Kremls sind alle Verbrecher

Europäische Historiker als Gefahr für die nationale Sicherheit: In vielen Ländern Osteuropas wird Geschichtspolitik getrieben. Doch niemand manipuliert die Vergangenheit so systematisch wie Russland. Ein Gastbeitrag.

„My country, right or wrong“: SIlvester auf dem Roten Platz Bild: dpa

Geschichtspolitik ist seit je ein Instrument zur Stärkung der Staatlichkeit und zumindest seit dem 18. Jahrhundert ein Mittel zur Gestaltung nationaler Identität. In Mittel- und Osteuropa intensiviert sich in den letzten Jahren der Einfluss der Geschichte auf die Beziehungen zwischen den Nationen, insbesondere zwischen Russland und seinen westlichen Nachbarn. Manchmal kommt es zu echten „Erinnerungskriegen“. Die Inkompatibilität der Werte, die historischen Werturteilen zugrundeliegen, die Leugnung von Kriegsverbrechen, die Rechtfertigung von Völkerrechtsverstößen schüren die Aufregung im jeweiligen Nachbarland, so dass Politiker geradezu gezwungen werden, Geschichte unprofessionell und vereinfachend zu kommentieren. Und manche angesehenen Historiker gehen nach dem Prinzip „my country, right or wrong“ in die Falle des Nationalismus.

Polen sind solche negativen Tendenzen nicht erspart geblieben. Da Russland seine Aggression gegen Polen 1939 systematisch leugnet und Präsident Putin behauptet, Polen sei mitverantwortlich für den Ausbruch des Zweiten Weltkrieges, beschloss der Sejm im Januar fast einstimmig eine Resolution gegen Geschichtsmanipulationen, die Hitler-Deutschland und der Sowjetunion zu gleichen Teilen die Schuld am Kriegsausbruch zuweist. Leider fehlte es den polnischen Abgeordneten an Präzision. Hitler plante den Angriff auf Polen auch ohne Stalins Zustimmung. Dennoch steht außer Zweifel, dass die Sowjetunion für die Eroberung polnischen Staatsgebiets und zahllose Kriegsverbrechen mitverantwortlich ist.