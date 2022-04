Putin und die Chemiewaffen : Das russische Spiel mit der „chlorreichen Offensive“

Ende August 2013 nehmen UN-Mitarbeiter Bodenproben in der Nähe von Damaskus Bodenproben, um den Einsatz chemischer Kampfstoffe in Syrien nachzuweisen. Bild: picture alliance / AP Photo

Schockierend ist die unverhohlene Zerstörungslust von Putins Armee. Rätselhaft wirken derzeit noch die immer wieder vorkommenden Bezugnahmen auf chemische Waffen. Sie haben in der russischen Kriegspropaganda mittlerweile einen festen Platz, was ebenso verstörend wie interessant ist.

Wiederholt hat Moskau zuletzt behauptet, die Ukraine besitze chemische und biologische Waffen. Belege dafür blieb man schuldig. Die ukrainische Regierung, so eine weitere unbelegte Behauptung Russlands, bereite den Einsatz chemischer Waffen gegen die eigene Bevölkerung vor. Dieser Angriff solle dann Russland untergeschoben werden. Angeblich betreibe die Ukraine gemeinsam mit den Vereinigten Staaten biologische und chemische Waffenlabore. Diese sämtlich unsubstantiierten Behauptungen werden allgemein so gedeutet, dass Russland selbst einen Einsatz erwäge, aber ihn dem Gegner unterschieben wolle. Dabei wird davon ausgegangen, dass Russland trotz des Verbots in der Vergangenheit weiter an diesen Waffen geforscht hat, aktuelle Einsatzpläne besitzt und konkret darüber nachdenkt.