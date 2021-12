Repression in Russland : Wer zu viel denkt, ist ein „Ausländischer Agent“!

Eigentlich ist dieses Jahr für den klassischen Philologen Boris Nikolski glimpflich abgegangen. Der Moskauer Professor für altgriechische Sprache und Literatur lehrte an der angesehenen und bis vor einem Jahr für ihre Liberalität geschätzten Wirtschaftshochschule, als er im Frühjahr mit seinem Sohn während der Proteste gegen die Inhaftierung und Verurteilung von Alexej Nawalnyj auf die Straße ging. Die beiden wurden von Polizisten eingefangen und verbrachten die Nacht auf der Polizeiwache. Nikolski lacht, als er in einem Moskauer Café davon erzählt, wie die Beamten ihnen Telefone und Schnürsenkel wegnahmen, sie grob duzten, dann plötzlich höflich siezten, dann plötzlich wieder duzten – gemäß den wechselnden Weisungen ihrer Vorgesetzten, die bald zu einer Haft-, bald zu einer Geldstrafe für die Arrestanten tendierten. Glücklicherweise blieb es dann bei einem Bußgeld.

Doch im Herbst entließ ihn die Wirtschaftshochschule, und sein Dekan, der beim Einstellungsgespräch betont hatte, die Dozenten der Fakultät seien eine vertrauensvolle Gemeinschaft, schickte ihm einen geschraubten Entlassungsbrief. Das Schreiben, das das schlechte Gewissen des Verfassers verrät – „Die gelobten Tage, da man an der Wirtschaftshochschule lehren und die Staatsmacht kritisieren konnte, sind leider vorbei“ und „Jeder ist frei, insoweit er frei ist, die eigene Wahl zu treffen“, heißt es darin –, hat der Schriftsteller Maxim Ossipow bereits in der Erzählung „Insoweit“ (Pokuda) verarbeitet, die er auf Facebook veröffentlichte. Dass auch eine Art Sozialkreditsystem in Kraft getreten war, hatte Nikolski, der weiterhin an anderen Universitäten unterrichtet, schon im Sommer erfahren, als er mit seinem Sohn zu einem Fußballspiel der Europameisterschaft nach Petersburg fahren wollte. Die Karten waren gekauft und das Hotel gebucht, da kam die Mitteilung, ihnen beiden sei der Zutritt zum Stadion verwehrt – infolge ihres friedlichen Protests gegen Willkürjustiz waren sie, so stellte sich heraus, wie zum Hohn auf der schwarzen Liste notorischer Fußballrowdys gelandet.