Putins Krieg : Was wir hätten wissen können

Der ukrainische Schriftsteller Jurko Prochasko 2014 in Frankfurt, als er soeben geschrieben hatte, was man jetzt alles noch einmal schreiben müsste. Bild: Frank Röth

Eine kurze Gedächtnisübung für deutsche Zeitungsleser, deren Angehörige und Freunde nicht von Bomben getötet werden, die nicht um Nahrungsmittel anstehen und bis auf Weiteres auch nicht in Metrostationen schlafen müssen. „Ukrainer haben vielleicht zu große Hoffnungen in das gesetzt, was sie ‚Europa‘ nennen“, schreibt der Schriftsteller Mykola Rjabtschuk. „Aber es hat auch nie so viele entschlossene Menschen und eine so beeindruckend mobilisierte Gesellschaft gegeben, um den radikalen Bruch mit der Sowjet- und Postsowjetherrschaft zu vollziehen.“ Auch Tanja Maljartschuk macht sich so ihre Gedanken über unseren wohlhabenden Kontinent der Aufklärung. „Europa hat längst vergessen, was es heißt, stolz auf seine Nationalstaaten zu sein“, schreibt die in Wien lebende ukrainische Autorin. „Bestenfalls ist Nationalstolz hier unangebracht, schlimmstenfalls handelt es sich um eine Reinkarnation des Nationalismus.“

In diesen Wochen, da eine europäische Nation namens Ukraine der drückend überlegenen Militärmaschine der Imperialmacht Russland verbissenen Widerstand leistet, könnten uns solche Sätze nachdenklich machen. Und wie wäre es mit den folgenden? „Was viele Ukrainer heute in Bezug auf Europa empfinden“, so der ukrainische Autor und Psychoanalytiker Jurko Prochasko, „ist eine seltsame Mischung aus Bewunderung, Neid, Verachtung, Erwartung, Hoffnung, Enttäuschung. Mit einem Wort: Ressentiments. Die Vorstellung breitet sich aus, die europäische Idee könne sich von EU-Europa lösen und wäre in der Ukraine besser aufgehoben als dort. Jedenfalls gibt es ein starkes Empfinden moralischer Überlegenheit. Oder wir sagen uns: Putin ist der klare, deklarierte Feind, auf Europa ist kein Verlass, ‚den Westen‘ gibt es nicht.“