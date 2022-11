Rusland verschärft LGBT-Gesetz : Pioniere der Liebe

Aktualisiert am

Russland will „Propaganda“ für Homosexualität per Gesetz verbieten. Was Propaganda heißt, lässt es bewusst offen. Den Anlass bietet ein Roman, der Putin-Unterstützer in Rage bringt.

Russlands Staatsduma hat in dritter und finaler Lesung ein Gesetz verabschiedet, das „LGBT-Propaganda“ auch unter Erwachsenen unter Strafe stellt – eine Verschärfung des bisherigen Gesetzes, das „Stimmungsmache“ für nichttraditionelle sexuelle Beziehungen oder Ge­schlechts­um­wandlung bei Minderjährigen sanktioniert. Das Gesetz, das noch von Präsident Putin unterschrieben werden muss, kann jede Darstellung etwa von Homosexualität im Film, in der Literatur, der Werbung und auf der Bühne kriminalisieren.

Privatpersonen können mit Geldstrafen von bis zu 6500 Euro belegt werden, Organisationen drohen Geldbußen bis zu 79.000 Euro. Dass der Gesetzestext nicht erklärt, wie sich eine propagandistische von einer informierenden oder künstlerischen Darstellung unterscheidet, erzeugt eine Unsicherheit, die gewollt ist. Obwohl das Gesetz noch nicht in Kraft ist, säubern jetzt schon Theater, Buchläden und Bibliotheken ihre Bestände.

Die frustrierte Gesellschaft soll auf Linie gebracht werden

Die Regelung dient dazu, mittels neuer Verbote und Strafandrohungen die von den düsteren Perspektiven des Ukrainekrieges frustrierte Ge­sellschaft auf Linie bringen. Dennoch dürfte es viele Russen amüsieren, dass der Dumasprecher Wja­tscheslaw Wolodin das Gesetz als „beste Antwort“ an den amerikanischen Außenminister Antony Blinken pries und so wie Putin und Patriarch Kyrill den Krieg zum Kulturkampf um die richtigen Werte stilisierte. Wolodin, den eine Freundschaft mit dem Schauspieler Jewgeni Mironow verbindet, gilt seit je als homophil. Jetzt erklärte Wolodin, die Vereinigten Staaten, wo die Zahl gleichgeschlechtlicher Ehen und Menschen mit nichttraditioneller sexueller Orientierung zunähmen, seien das Zentrum des globalen Sodom, dessen Pseudowerte sie in der Welt verbreiten wollten.

Am Tag nach der Verabschiedung des Gesetzes nahm das Nowosibirsker „Erste Theater“ das Kinderdrama „Die Prinzessin und der Menschenfresser“ aus dem Spielplan, dessen Hauptfigur von einem schnauzbärtigen Schauspieler mit Perücke und Tutu-Kleidchen verkörpert wird. Anonyme Denunzianten hatten beklagt, das Stück propagiere nichttraditionelle sexuelle Orientierungen. Bei der Premiere im Oktober hatten Kritiker das nicht beanstandet.

Anonyme Beschwerden

Die frühere Direktorin des „Ersten Theaters“, Julia Tschurilowa, erklärte die Vorwürfe für absurd. Das phantasmagorisch-poetische Stück spiele mit grotesken Gegensätzen, sagt sie. Eine offene Diskussion mit Zuschauern und Experten hätten die Produktion und das Haus schützen können, so Tschurilowa. Doch anonyme Be­schwerden, die sich seit einem halben Jahr leider mehrten, und nebelhafte Gesetzestexte hätten schon zu verdeckter Zensur und Selbstzensur bei vielen Künstlern geführt.

Ein Hauptanlass für die Gesetzesnovelle ist zweifellos der Erfolg des Buches „Ein Sommer mit Pionierhalstuch“ von dem Autorinnenpaar Katerina Silwanowa und Jelena Ma­lissowa, das das Erwachen zarter Ge­fühle zwischen zwei Halbwüchsigen im spätsowjetischen Pionierlager schildert. Der vor Jahresfrist herausgekommene Roman für junge Erwachsene lässt seinen nach Deutschland ausgewanderten Helden zur Putin-Zeit in das nahe Charkiw in der Ukraine gelegene Pionierlager zurückkehren und sein Begegnung mit dem Herzensfreund unter Bedingungen sowjetischen Kinderdrills Revue passieren.

Was die Kampfmoral untergrabe, soll vernichtet werden

Der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine machte die Kombination von Homoerotik und Sowjetromantik doppelt brisant. Schon im Frühjahr erklärte der faschistoide Schriftsteller und Donbass-Kämpfer Sachar Prilepin, das Buch, das die Kampfmoral untergrabe, gehöre vernichtet. Prilepin verlangte, die Sowjetsymbolik unter Schutz zu stellen. Entsetzt zeigten sich auch der Filmregisseur Nikita Michalkow und der Fernsehpropagandist Dmitri Kisseljow.

Dennoch – oder vielleicht durch die Verbotsappelle gerade befeuert – wurde „Der Sommer mit Pionierhalstuch“ zum Bestseller und erreichte eine Rekordauflage von mehr als einer Viertelmillion. Die zumeist ju­gendlichen Leser lobten die Aufrichtigkeit, die Empathie und den Humor des Textes, Tiktok-Influencerinnen inszenierten sich schluchzend über den Kultroman gebeugt. Heute ist er in staatlichen Buchläden nicht mehr erhältlich, online wird er, offenbar in Erwartung des Verbots, mit Preisnachlass verkauft. In vielen Bibliotheken kann man ihn nicht mehr ausleihen, sondern nur noch im Lesesaal einsehen – gemeinsam mit Werken verfemter Autoren wie Boris Akunin, Ljudmila Ulitzkaja oder Dmitry Glukhovsky.