Der Krieg in der Ukraine bringt eine Fülle russischsprachiger Antikriegslyrik hervor. Er inspiriert aber auch nationalistische Poeten. Ihre Publikationen werden in Moskau manchmal gleichzeitig präsentiert und diskutiert.

Die russischsprachige Poesie erlebt angesichts des Krieges in der Ukraine eine er­staunliche Blüte. Während viele Prosaautoren bezeugen, infolge des Krieges keine Fiktion, sondern nur noch Publizistik schreiben zu können, finden viele Lyriker unter dem Druck der Katastrophe zu einem starken expressiven Ton.

Ein besonders prominentes Beispiel ist der Moskauer Dichter German Lukomnikow, dessen meditativ-absurden Verse in der Vergangenheit sich der sozialen Realität eher fernhielten, nun aber seit Kriegsbeginn zornig Position bezieht. Im Januar brachte die in Saratow erscheinende Literaturzeitschrift „Wolga“ eine Sammlung von Lukomnikows neuen Gedichten heraus, die, datiert von März bis November 2022, sich als eine Art Kriegstagebuch in Versen zu erkennen geben.