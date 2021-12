Moskauer Rektor in Haft : Aus dem Wörterbuch der Diktatur

Professor Sergej Sujew ist Rektor der „Schaninka“, einer der wenigen russischen Privatuniversitäten. Er ist 67 Jahre alt, herzkrank, und er sitzt im Gefängnis. Verurteilt ist er nicht. Verbrochen hat er auch nichts. Als er im Oktober festgenommen wurde, erschütterte das die Öffentlichkeit weit außerhalb der akademischen Kreise. Zunächst wurde Sujew nach einer spektakulären Festnahme im Krankenhaus unter Hausarrest gestellt, wenig später musste er nach einem 36-stündigen Verhör erneut ins Krankenhaus und wurde am Herzen notoperiert. Das war seine dritte Operation in diesem Jahr, er hat lebensgefährliche Gefäß- und Kreislaufprobleme. Nach öffentlichem Protest, zahlreichen Artikeln, offenen Briefen und Anfragen einiger Duma-Abgeordneter an die Staatsanwaltschaft wurde Sujew nicht, wie gefordert, freigelassen, sondern in ein Untersuchungsgefängnis überstellt.

In Russland ist man an vieles gewöhnt, doch selbst nach dortigen Maßstäben steht die demonstrative Härte der Repressalien in keinem Verhältnis zu den erhobenen Vorwürfen: Sujew sei in die Veruntreuung von Förder- und Forschungsmitteln in Höhe von etwa 250.000 Euro involviert. Doch geht es in Wirklichkeit gar nicht um Sujew. Der gesundheitlich angeschlagene Hochschulleiter wird offenbar gezwungen, die ehemalige Vize-Bildungsministerin Marina Rakowa zu belasten, eine energische junge Frau, die eine beachtliche Beamtenkarriere absolvierte und dabei einigen mächtigen Leuten in die Quere kam. Sujew bestreitet alle Vorwürfe und macht nicht mit.