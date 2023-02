Aktualisiert am

Wechsel an großen Häusern : Russlands Museumschefs fliegen raus

Am Montag, den 13. Februar, veröffentlichte Alexej Wenediktow, der ehemalige Chefredakteur des liberalen Radiosenders „Echo Moskaus“, der zu Beginn des Krieges gegen die Ukraine von den Behörden geschlossen wurde, eine Meldung, die die russische Kunstszene sofort aufwühlte. Laut Wenediktow war Marina Loschak, die Direktorin des Moskauer Puschkin-Museums, der wichtigsten Staatssammlung europäischer Kunst in der Hauptstadt, aus „persönlichen Gründen“ zu­rückgetreten. Doch wenig später dementierte Loschak die Nachricht, allerdings auf merkwürdige Weise. Sie erklärte, sie plane nicht, zurückzutreten, sondern werde bis zum Ablauf ihres Vertrags am 2. April im Amt bleiben. Wobei sie offenließ, ob dieser Vertrag verlängert wird.

Die Aufregung war nicht verwunderlich. Innerhalb von einer Woche hatten schon zwei Direktoren wichtiger russischer Kunstmuseen ihre Posten verloren. Die erste war Selfira Tregulowa, die seit 2015 die Moskauer Tretjakow-Galerie leitete, das wichtigste Museum russischer Kunst im Land. Tregulowa, eine professionelle Kunsthistorikerin und Museumskuratorin, hatte versucht, auf zwei Stühlen zu sitzen. Sie organisierte eine Reihe von Blockbuster-Ausstellungen klassischer russischer Künstler des neunzehnten und frühen zwanzigsten Jahrhunderts.