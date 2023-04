Aktualisiert am

Höchstpreise fürs Sterben für Putin: In Russland machen militante Patriotinnen, aber auch kritische Feministinnen mobil. Und die Kirche empfiehlt Kinderkriegen als Trost über die Gefallenen. Ein Gastbeitrag.

Propaganda-Madonna mit Kind und viel Make-up: Eine der vielen im Netz als heroisch stilisierten Kriegerfrauen Bild: Projekt "Wives of Heroes"/VKontakte

Russlands Angriffskrieg in der Ukraine hat die neue und stetig wachsende soziale Gruppe der Soldatenwitwen hervorgebracht. Nach Angaben des ukrainischen Verteidigungsministeriums beziffern sich die Verluste des Aggressors Ende März auf mehr als 170.000. Das Conflict Intelligence Team schätzt die russischen Verluste auf bis zu 270.000 Tote und Verwundete. Die Zahlen steigen stetig.

Während Männer in der staatlich verordneten Rolle des Selbstmord-Soldaten in den Tod ge­schickt werden, gewinnt die soziale Figur der Kriegerwitwe an Kontur. Die Machthaber versuchen, sie als reproduktive, politische und moralische Ressource für die nationale Einigkeit bezüglich Putins militärischer Pläne zu nutzen. Ein alter Slogan Lenins aus dem Bürgerkrieg von vor hundert Jahren, den später Stalin im Zweiten Weltkrieg verwendete, wird abermals reaktiviert und soll das Land zu einem Militärlager konsolidieren: „Alles für die Front, alles für den Sieg!“