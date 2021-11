Corona in Russland : Grillpartys, Lustreisen und Corona

Warum die Russen die heimische Corona-Katastrophe, die täglich mehr als tausend Menschen in ihrem Land dahinrafft, nicht als nationalen Notstand wahrnehmen, können sie mir nur mit Mühe erklären. Die an Katastrophen reiche historische Erfahrung spiele eine Rolle, die das russische Roulette zum Lebensgefühl mache und den Sinn für die Verkettung von Ursache und Wirkung schwäche, sagt der Moskauer Pianist Dmitri T., der geimpft, aber auch von Corona genesen ist. Es sei vor allem das durch die Lügen der Machthaber erzeugte Misstrauen gegenüber allen Nachrichten, meint der Baumaterialverkäufer Sergej I. im Dorf Schilowo dreihundert Kilometer südöstlich der Hauptstadt. Die Leute glaubten, das Virus sei eine Erfindung der Amerikaner, und mit der Impfung solle ihnen ein Chip eingepflanzt werden, berichtet der selbst geimpfte Sergej, jetzt meinten viele, die Kliniken bekämen für gemeldete Corona-Tote Geld.

Kerstin Holm Redakteurin im Feuilleton. Folgen Ich folge

In der Moskauer Antipas-Kirche am Puschkin-Museum sind während der halbherzig verordneten „arbeitsfreien Tage“ zum Gottesdienst wieder viele junge Eltern mit ihren Kindern gekommen. Weder sie noch die Geistlichen tragen Masken oder halten Abstand. Spricht daraus orthodoxer Fatalismus? Die junge Kerzenverkäuferin Rita, selbst mit Mundschutz und geimpft, erklärt, für mehr Corona-Disziplin wäre ein strenger Ukas des Gemeindepriesters erforderlich gewesen, der aber ausblieb.

Masken? Nicht so wichtig!

Russlands zehn „arbeitsfreie Tage“ bis zum 7. November werden als Quasi-Lockdown (Nedolokdaun) verspottet, weil etwa Museen und Theater mit Auflagen offen bleiben, Grillpartys und infektionsträchtige Urlaubsreisen nicht verboten wurden. Die Obrigkeit schreckt vor einschneidenden Maßnahmen zurück, weil sie erstens nicht vorhat, quarantänebedingte Einkommensausfälle zu kompensieren, und zweitens die aggressiven Masken- und Impfgegner fürchtet, zumal diese zu einem beträchtlichen Teil Putin-Unterstützer sind.

Ich habe nie erlebt, dass in öffentlichen Verkehrsmitteln, wo das Tragen eines Mundschutzes offiziell Pflicht ist, von der Mehrheit, die das ignoriert, irgendjemand gerügt oder gar mit einer Strafzahlung belegt wurde, was in auffälligem Kontrast steht zu der Gnadenlosigkeit, mit der Demonstranten gegen Polizeiwillkür wegen angeblichen „Verstößen gegen Hygienevorschriften“ ins Gefängnis gesteckt wurden.

F+Newsletter – das Beste der Woche auf FAZ.NET Samstags um 9.00 Uhr ANMELDEN

Ich selbst wurde, wenn ich etwa im überfüllten Lift Maskenmuffel bat, einen Mundschutz aufzusetzen, mehrfach angepöbelt, und beim Inlandsflug wagten die Stewards trotz meiner Bitten nicht, eine missgelaunte Maskengegnerin zum Einhalten der per Lautsprecher verkündeten Regeln zu nötigen. Während die Dumawahlen rabiat gefälscht und Nutzer sozialer Netzwerke wegen kritischer Post verfolgt wurden, blieb als eine Art von erlaubtem Protest das Ignorieren von Infektionsschutzregeln.

Eine unbekannte Zahl gefälschter Impfzertifikate

Das von Präsident Putin errichtete System, worin die Staatsmaschine sich vom Einfluss und Einblicken seiner Bürger weitgehend abgekoppelt hat, sei für ernste Krisen nicht gewappnet, glaubt der Publizist Iwan Dawydow. Denn die würden Vertrauen und Solidarität erfordern, die man der Bevölkerung durch die Verfolgung von Nichtregierungsorganisationen und der Suche nach inneren Feinden gerade aberzieht. Das Maskentragen aus Rücksichtnahme auf die Mitmenschen wie in ostasiatischen Ländern erscheint in Russland, wo jeder trainiert wird, Regeln möglichst auszutricksen, undenkbar.

Offiziell ist heute ein Drittel der Bevölkerung gegen Covid-19 geimpft, doch darin ist eine unbekannte Zahl gefälschter Impfzertifikate enthalten. Fast jeder meiner Bekannten kennt jemanden mit gekauftem Impfausweis, von denen etliche dann mit schwerem Corona-Verlauf im Krankenhaus landeten. Dass ausländische Vakzine nicht angeboten werden, ist zur Bekämpfung der Impfskepsis nicht hilfreich, denn „vaterländische“ Medikamente gelten, zumal die Elite oft medizinische Einrichtungen im Westen bevorzugt, vielen Russen als zweitklassig.

Mehr zum Thema 1/

Nachdem vor einem Jahr, angesichts der Impfstoffknappheit in Europa, Touristen nach Russland reisten, um sich mit Sputnik V impfen zu lassen, fahren jetzt viele Russen nach Serbien oder Montenegro, um ein Vakzin zu erhalten, das in Europa anerkannt wird und es ihnen ermöglicht zu reisen. Ich muss, da Russland meine Impfung nicht akzeptiert (und eine Drittimpfung mit Sputnik Light für mich erst in drei Monaten ratsam ist), um ins Museum oder ins Theater zu gehen, alle drei Tage einen PCR-Test machen. Nur in Schilowo, wohin ich morgen in Urlaub fahre, ist man aufgeschlossen. Wenn ich meinen Impfnachweis und Reisepass vorlegen könne, heißt es im örtlichen Sportpalast, so dürfe ich dort gerne schwimmen gehen.