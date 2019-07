FAZ Plus Artikel Proteste in Jekaterinburg :

FAZ Plus Artikel Proteste in Jekaterinburg : Ist Russland nur eine Rohstoffkolonie?

In Jekaterinburg am Ural formiert sich eine immer stärkere Bürgerbewegung gegen die Umweltzerstörung sowie die unheilige Allianz zwischen Kapital und Kirche.

Jekaterinburg, die russische Industriemetropole im Ural, hat einen neuen Spitznamen. „Stadt der Teufel“ (gorod besow) wurde in diesem Sommer zu einem Motto, das lokalpatriotische T-Shirts, Anoraks, Autoaufkleber ziert und ein neues Selbstbewusstsein der urbanen Zivilgesellschaft zum Ausdruck bringt. Denn diese errang einen wichtigen Etappensieg, als nach Protesten gegen ein gigantisches Kirchenbauprojekt jetzt eine Expertenkommission über einen alternativen Standort und ein alternatives Projekt entscheiden soll, nicht ohne die Bürger dazu zu befragen. Während der Proteste im Mai, an denen vor allem Jugendliche und liberale Intellektuelle beteiligt waren, hatte der Starpropagandist des russischen Staatsfernsehens, Wladimir Solowjow, Jekaterinburg als „Stadt der Teufel“ geschmäht, und der Metropolit der Region verglich die Demonstration sogar mit der Erschießung des letzten Zaren vor hunderteinem Jahr an diesem Ort. Doch seit anonyme Künstler vorigen Monat Solowjows Schimpfnamen ans Straßenschild bei der Stadteinfahrt befestigten, hat er sich in ein stolzes Markenzeichen verwandelt.

Er hoffe, dass der anvisierte Weg des Dialogs die von den Machthabern verschuldete Krise überwinden helfen und für ganz Russland ein positives Signal setzen könne, erklärt der Jekaterinburger Historiker Alexej Mossin, der alle Phasen der Proteste begleitete und jetzt in der Kirchenbaukommission sitzt. Mossin befürwortet den Neubau einer Kirche zu Ehren der Heiligen Katharina, der Namenspatronin der Stadt, nachdem die alte Katharinenkirche 1930 von der Sowjetmacht zerstört worden war. Doch den siebzig Meter hohen Megatempel samt Hotel, den der Gouverneur Jewgeni Kuiwaschew, die Oligarchen und Hauptsponsoren Igor Altuschkin und Andrej Kosizyn und Metropolit Kirill ohne öffentliche Debatte ausgeheckt hatten und dem sie den beliebten Park am Stausee in der Innenstadt opfern wollten, findet er inakzeptabel.