Russlands Luftangriffe auf die Ukraine : Bombenmorgen in Kiew

Spuren der Zerstörung: Die wissenschaftliche Maxymowytsch-Bibliothek in der Nationalen Taras Schewtschenko Universität in Kiew Bild: Getty

Der 229. Tag der massiven russischen Invasion. Der Zug Czernowitz–Kiew. Meine Frau Olena und ich fahren heim. Die ganze Nacht über habe ich einen Traum, eine bizarre Hommage an den Traum von Holden Caulfield aus Jerome Salingers „Fänger im Roggen“. Ich sehe eine Schar Kleinkinder, sie spielen in einem grünen, lichtdurchfluteten Stadtpark. Dutzende von Kindern und ein paar Erwachsene, darunter auch ich. Die Kinder spielen, rennen hin und her, schauen nicht, wohin sie gerade laufen. Sie rasen im Park herum, der soeben mit Phosphorbomben beschossen worden ist. Unter ihren Füßen – Fäden, Klumpen und einzelne Stücke von Phosphor. Ich, wir, die Erwachsenen schreien: „Passt auf!“ Wir fangen die Kinder am Abgrund der Phosphorbomben. Der einzige Gedanke ist – Kinder retten.

Ich werde von meiner Luftalarm-App aus dem Schlaf gerissen. Das mobile Internet ist mal da, mal ist es wieder weg. Mundpropaganda anderer Passagiere und Fetzen ihrer Gespräche mit den Angehörigen funktionieren besser. Ein massiver Raketen- und Drohnenangriff im gesamten Land.