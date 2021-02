Protest und Gewalt in Russland : Das Theater der grausamen Absurdität

Bewaffnete Marionetten in einem gigantischen Schauspiel: Russische Sondereinheiten marschieren am Abend des Urteilsspruchs über Alexej Nawalnyj in Moskau. Bild: The NewYorkTimes/Redux/laif

Die russische Protestkultur hat sich in den letzten hundert Jahren bemerkenswert gewandelt. Aus Alexander Puschkins „russischem Aufstand, der sinn- und gnadenlos“ ist und zur Revolution von 1917 führte, wurde ein friedlicher Massenmarsch, der von den Machthabern sinn- und gnadenlos unterdrückt wird. Die Absurdität der Situation liegt darin, dass sie leicht hätte vermieden werden können. Wenn die Proteste nicht verboten oder aufgelöst worden wären, hätten die Leute auf den Straßen gestanden, geschrien, kalte Füße bekommen – die russischen Winter sind hart – und wären nach Hause gegangen. Doch so wertet die Regierung selbst die Oppositionsbewegung auf, indem sie Regimeopfer schafft, um dann so zu tun, als sei nichts geschehen.

In Russland tun die Behörden schon lange so, als gäbe es das Volk nicht. Selbst bei Wahlen, sogar bei Verfassungsänderungen ist die Macht in Russland autark. Sie interessiert sich nicht dafür, was im Lande geschieht. Interviews mit den Behörden zu sensiblen Themen ähneln Dialogen von Becketts Figuren: