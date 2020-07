Russischer Skinhead-Priester : Ein Schutzengel der Ausgestoßenen

Die Sorge um den Relevanzverlust der Kirche, von der sich in traditionell christlichen Ländern immer mehr Menschen abwenden, treibt auch die russische Orthodoxie um. Freilich führt sie keine öffentliche Debatte über das Thema. Einzelne Geistliche sind indes äußerst alarmiert, wie beispielsweise der Dorfpriester Wjatscheslaw aus Sosnowyj Solonez nahe der Wolgastadt Schiguljowsk, den jetzt das an Extremerfahrungen interessierte, informelle Intellektuellenportal „batenka.ru“ exemplarisch vorgestellt hat. In Europa sei der Klerus zu elitär, in Russland verwandle er sich gar in eine Art Kaste, glaubt der 39 Jahre alte Gottesmann, den wir am Telefon in Sosnowyj Solonez erreichen. Vater Wjatscheslaw findet diese Entwicklung katastrophal. Der Platz des Priesters sei bei den Marginalisierten, den Obdachlosen, Straftätern, Drogenabhängigen, rebellischen Jugendlichen, was manche, aber leider zu wenige begriffen, ist der Dorfpriester überzeugt. Er selbst hilft sowohl Obdachlosen bei der Arbeitssuche als auch Haftentlassenen, deren Rehabilitationszentrum in Schiguljowsk wegen der Corona-Hygieneauflagen allerdings geschlossen werden musste.

Der Priester, dessen weltlicher Name Stanislaw Andrejew lautet, ist mit den Abgründen des Lebens wohlvertraut. Aufgewachsen in Schiguljowsk, das in den neunziger Jahren eine Hauptstadt des Banditentums war, positionierte sich der Heranwachsende als nationalistischer Skinhead, was ihm den Spitznamen „der Deutsche“ (Nemez) einbrachte. Wegen seines Aussehens glaubten einige, er fände Hitler gut, erinnert sich Vater Wjatscheslaw lachend.