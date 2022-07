Russische Imbisskette : McSchimmel

Es soll nicht schlechter werden: freundlicher Service in einer früheren russischen Filiale von McDonald’s, die jetzt der einheimischen Kette „Schmeckt - und Schluss“ (Wkusno - i totschka) gehört. Bild: AFP

Als vor zwei Monaten die amerikanische Fast-Food-Kette McDonald’s nach einer mehr als dreißigjährigen Erfolgsgeschichte in Russland wegen des Ukrainekrieges ihren Rückzug bekannt gab, sah der sibirische Geschäftsmann Alexander Gowor, der mehrere McDonald’s-Filialen im asiatischen Landesteil leitete, seine Chance und kaufte das landesweite Netz. Der 62 Jahre alte Gowor, der im Kusnezker Becken kohle- und ölverarbeitende Betriebe besitzt, erklärte, für ihn sei die Art, wie McDonald’s sein Personal schule und mit Zulieferern arbeite, vorbildlich.

Als er vor einem Monat die nun russische Kette mit dem herzhaften Namen „Schmeckt – und Schluss“ (Wkusno – i totschka) eröffnete, versprach er, die Qualität zu halten. Die unter vaterländischer Regie produzierten Burger würden auf keinen Fall schlechter. Doch das erweist sich als schwierig. Unlängst fand die Kundin einer Moskauer Filiale ihr Burgerbrötchen von Schimmel befallen, sie postete das Foto und löste eine Flut sarkastischer Kommentare aus.

Der Blogger Alexander Gorbunow alias Stalingulag notierte, nach dem Weggang von McDonald’s habe es keine drei Wochen gedauert, bis die Burger-Qualität in die russische Normalität abgestürzt sei. Stalingulag schlug vor, das russische Neusprech, wonach der Ukrainekrieg unter Haftandrohung nicht als solcher bezeichnet werden darf, auch auf den Schimmel bei „souveränen“ Brötchen anzuwenden und ihn in „bioaktive Ökozutat“ umzutaufen. Der Satiriker Vadim Dabuschski schrieb auf Facebook, in Frankreich finde man auf jedem Käse Schimmel, russische Brötchen brauchten da nicht nachstehen.

Beobachter sagen Niedergang der Kette voraus

Unterdessen meldet eine Kundin aus Tula, ihr sei ein Cheeseburger ohne Fleisch verkauft worden. Ein Kunde namens Juri Golubinski twitterte, im geschmolzenen Käse seines Burgers habe er Insektenbeinchen gefunden, was er mit Fotos belegte. Und die Moskauer Fernsehmoderatorin Xenia Sobtschak zeigte auf ihrem Telegram-Kanal Burger-Soßen mit abgelaufenem Verfallsdatum. Der Pressedienst von „Schmeckt – und Schluss“ versichert, man werde alle Klagen überprüfen, verteidigte sich aber zugleich mit dem Argument, von den Soßen seien nur ganz wenige abgelaufen.

Beobachter prognostizieren den weiteren Niedergang der Kette, weil in russischen Firmen Loyalität gegenüber der Leitung groß-, der Kunde und die Qualität aber eher kleingeschrieben werde und ein Durchgreifen des Managements oder gar Entschädigungen nicht zu erwarten seien. Ein Twitternutzer fasste das Ergebnis russischer Schnellrestaurantautarkie in dem alle kulinarischen Einwände wegfegenden Motto zusammen „Friss – und Schluss“.