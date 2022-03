Geflohene Russen : „Der Krieg hat auch mein Leben zerstört“

Wie viele russische Intellektuelle und IT-Leute fand auch der Arzt Wassili Ossipow in Armenien Zuflucht. Ein Gespräch über festgenommene, zusammengeschlagene Freunde, über Selbstbetrug und das Leben in Jerewan.

Der Allgemeinmediziner Wassili Ossipow ist einer von Tausenden Russen, die seit dem Beginn des russischen Krieges in der Ukraine in die armenische Hauptstadt Jerewan geflohen sind und die einem nun dort in jedem Café begegnen. Der 35 Jahre alte Ossipow, der nie emigrieren wollte, hat seine Arbeit und seine Existenz zurückgelassen und wartet mit seiner Frau und zwei kleinen Kindern auf ein Schengen-Visum. Er spricht mit der F.A.Z. in einem Café.

Wassili Ossipow, Sie sind Arzt, bis vor zwei Wochen haben Sie im Krankenhaus der Kleinstadt Tarussa in der Nähe von Moskau gearbeitet, und dann sind Sie mit Ihrer Familie nach Jerewan geflohen – wie sehr viele russische Intellektuelle und IT-Leute. Wie haben Sie diese Entscheidung getroffen?