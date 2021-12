Repressionen in Russland : Klatsch! Ist da was explodiert?

In wenigen Wochen, vielleicht schon Tagen wird über das Schicksal der Menschenrechtsorganisation Memorial in Russland entschieden. Anders als sonst ist das Thema jetzt in aller Munde, Unterstützerbriefe und Petitionen gegen die Schließung werden veröffentlicht, es gibt Proteste und Mahnwachen, aber es ist offensichtlich, dass dies das Ende ist. Wenn es sein muss, wird Memorial geschlossen, und niemanden in der russischen Regierung kümmert die internationale Gemeinschaft, geschweige denn die russische Öffentlichkeit. Die russische Regierung schert sich einen Dreck um jede Art von öffentlicher Meinung. Wenn sie Memorial jetzt nicht liquidiert, wird sie es später tun. Und Putins Pressesprecher Dmitri Peskow wird sagen: „Es tut uns natürlich leid, aber Gesetz ist Gesetz, und das gilt für alle.“ Was mit den Mitarbeitern der Organisation geschehen wird, wohin ihr reichhaltiges Archiv geht, das Gedächtnis der geschundenen Nation, ist unklar. Kürzlich wurde im Internet an eine traurige Anekdote erinnert: „Zuerst bat Memorial darum, den KGB für immer loszuwerden. Jetzt will der KGB Memorial für immer loswerden.“ Tatsächlich, bei seiner Gründung 1988 trat Memorial mit der Forderung an, den KGB aufzulösen. Das wurde offensichtlich nicht vergessen.

Das russische Justizministerium stuft derzeit 78 gemeinnützige Organisationen als ausländische Agenten ein, es sind vor allem Menschenrechtsorganisationen und solche, die Frauen und Kindern in Krisensituationen helfen; auch der Berufsverband „Ärzteallianz“ und das Sacharow-Zentrum, das ebenfalls ein großes Archiv besitzt, stehen auf der Liste. Sie alle sind Kandidaten für eine baldige Schließung. Darüber hinaus listet das Justizministerium 99 Medienunternehmen als ausländische Agenten auf, sowohl einzelne Journalisten als auch Redaktionen sowie die Irkutsker Union der Bibliophilen. Es ist nicht klar, wie die Bibliophilen da hin­eingeraten sind, möglicherweise haben sie den falschen Newsletter veröffentlicht. Doch niemand fragt mehr nach Logik. Das Justizministerium machte eine qualitative Stichprobe – es zeigte sich, wer lesenswert ist, wem man vertrauen kann. Wenn ein Buch verboten wird, muss es gut sein. So war es in der Sowjetunion, so ist es heute. Wieder.