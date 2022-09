Nöte russischer Putin-Gegner : Selbst wer der Ukraine hilft, gilt als Imperialist

Meine Bekannte aus Kaliningrad, nennen wir sie Olja (obwohl sie anders heißt wie alle Personen in diesem Text), schreibt mir: „Schrecklich! Meine Tante aus der Ukraine rief an und sagte, sie will uns nicht mehr kennen. Wir seien alle Mörder.“ Olja nimmt seit 2012 an Protesten teil. Im März demonstrierte sie gegen den Krieg, wofür sie zu einer Strafzahlung von 30.000 Rubel (380 Euro) verurteilt wurde.

Olja kann Russland nicht verlassen, ihre Mutter ist schwer krank. Sie verstehe nicht, schreibt sie, „was wir falsch gemacht ha­ben, wir haben doch die ganze Zeit ge­kämpft“. Ein Freund, ein Aktivist aus Sankt Petersburg namens Kolja, ebenfalls seit 2012 Protestteilnehmer, sagte schon vor zwei Jahren: „Diese Proteste, alles Schwachsinn, was bringt’s, mit Plakaten auf die Straße zu gehen, zu schreien – es macht alles nur schlimmer.“