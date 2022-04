Aktualisiert am

Plünderer in der Ukraine : Elektroroller für die sibirische Verwandtschaft

Eine Überwachungskamera hat russische Plünderer beim Versenden ihrer Beute gefilmt. Das Video erzählt auf subtile Weise vom Schrecken, dem die Menschen in der Ukraine ausgesetzt sind.

Der Blick der Überwachungskamera in der weißrussischen Stadt Mazyr Bild: Motolko/Youtube

Plündern ist ein Kriegsverbrechen. Vielleicht wird dieses Überwachungsvideo helfen, einige Täter vor Gericht zu bringen.

Es zeigt den Innenraum einer Zweigstelle des russischen Kurierdienstes CDEK im belarussischen Mazyr am 2. April. Vorne links im Bild sieht man die CDEK-Mitarbeiterin an ihrem Arbeitstresen sitzen. An den Wänden hängen Werbeplakate, auf dem Boden stapeln sich Kisten, Pakete, Frachtgut. Eine Gruppe russischer Soldaten ist im Geschäft. Kniend verpacken die Männer einen größeren Gegenstand mit Folie und Klebeband – vermutlich einen geplünderten Fernseher. Das Paket wird vermessen, einer der Soldaten bezahlt. Dann ist der nächste Soldat, das nächste Paket dran.