Russisches Geld in der Schweiz : Panik im Paradies der Oligarchen

Ein Land fürchtet um den Finanzplatz und seinen Ruf: Das Geld russischer Milliardäre war in der Schweiz immer hochwillkommen. Doch jetzt dringt sein abstoßender Geruch sogar in eidgenössische Nasen.

Das Paradies der Oligarchen in der Schweiz ist Schauplatz der Weltliteratur. In Cologny, dem kleinen Dorf über den Gestaden des Genfer Sees, wurde die moderne Science-Fiction erfunden. In der Villa Diodati schrieb Mary Shelley „Frankenstein“. In unmittelbarer Nähe befindet sich die „Bodmeriana“, eine einmalige Sammlung von Handschriften und bibliophilen Schätzen: Homer, die Bibel, Dante, Shakespeare, Goethe. Hier waren vor einem Jahrzehnt erstmals Utensilien aus der Schreibwerkstatt von Solschenizyn zu sehen und auch die Weste, die er im Gulag getragen hatte.

Jürg Altwegg Freier Autor im Feuilleton. Folgen Ich folge

In der Pandemie wurde Cologny zum Epizentrum der verrücktesten Verschwörungstheorie. Im Horrorfilm „Hold up“ ist vom programmierten Genozid an drei Millionen Armen die Rede, ausgeheckt vom World Economic Forum (WEF), dem Labor des „Great Reset“. Es befindet sich zwischen der „Bodmeriana“ und der Villa Diodati, deren Mieter der Dichter Byron war und die heute Gott sei Dank englischen Milliardären gehört.