Russische Kulturfunktionäre möchten die Bühnen des Landes, auf denen gesellschaftliche Prozesse ziemlich freizügig verhandelt werden, inhaltlich strenger an die Kandare nehmen. Der Gesellschaftsrat des Kulturministeriums kündigte an, man werde Anfang September mit Theatervertretern des Landes darüber diskutieren, inwieweit die Spielpläne der Häuser der Strategie der nationalen Sicherheit entsprächen, die Präsident Putin am 2. Juli in Kraft gesetzt hat. Das erklärte der Vorsitzende dieses Rates, Michail Lermontow. Der Beamte Lermontow, ein Spross desselben Adelsgeschlechts wie der gleichnamige klassische Dichter, sagte, es sei zu klären, ob die Aktivitäten der staatlich bezahlten Kulturträger mit der staatlichen Politik übereinstimmten, was schon etliche Mitglieder des Rates verlangt hätten. Die Kulturministerin Olga Ljubimowa distanzierte sich jedoch von der Initiative und erklärte, ihre Behörde habe kein Recht, sich in die künstlerischen Belange von Kulturinstitutionen einzumischen.

Anlass war das Stück „Erstes Brot“ des 32 Jahre alten Dramatikers Rinat Taschibow über das Zusammenleben unterschiedlicher Eth­nien in einer russischen Kleinstadt, das in einer Inszenierung des Polen Benjamin Koc im Moskauer Theater „Sowremennik“ (Der Zeitgenosse) großen Publikumserfolg hat. Taschibow, der aus einer tatarischen Familie in Sibirien stammt, wählt als Zentralfigur eine alte Tatarin, die, vor ethnischen Pogromen aus Usbekistan geflohen, nur noch ihren En­kel hat, zur Alkoholikerin wird und – wie der traditionelle „Gottesnarr“ – als Halbverrückte Wahrheiten des Vol­kes kundtut. Verkörpert wird „Ba­buschka Nuria“ von der 83 Jahre alten Kultschauspielerin Lija Achedschakowa, die eine engagierte Kritikerin Putins und seiner neoimperialen Politik ist und sich für den inhaftierten Oppositionsführer Alexej Na­walnyj eingesetzt hat.

Achedschakowas Alte redet mit dem Grabstein eines dekorierten Welt­kriegsveteranen und flucht auf ihn, weil das Land, das er verteidigte, kaputtgegangen und der Krieg nicht überwunden sei. Sie ist entschieden gegen das Vorhaben ihres Enkels, in die Armee zu gehen, aus Angst, er könnte den Soldatentod sterben. Ag­gressiv traditionsverhaftete Kasachen drängen den Jüngling, ihre Schwe­ster zu heiraten, die behauptet, sie sei von ihm schwanger. Doch er versichert, er habe nichts mit ihr ge­habt, und küsst bekräftigend einen sanftmütigen, gut aussehenden jungen Kasachen auf den Mund.

Das Stück rief die nationalistisch-kremltreue Organisation Serb auf den Plan, die darin LGBT-Propaganda erkennt und drohte, man werde die Aufführung durch eine Stinkbombe sabotieren. Die Vereinigung „Russlands Offiziere“ empörte sich, weil im Drama das Andenken eines Weltkriegsveteranen verhöhnt werde. Der Fernsehpropagandist Wladimir Solowjow schmähte Achedschakowa als „alternde Lachnummer“. Es sei ein verbreiteter Irrglaube, dass Schauspieler kluge, das Wesentliche erfassende Leute seien, sagte Solowjow. Achedschakowa habe sich leider von Schwulen und einem talentlosen polnischen Regisseur instrumentalisieren und obendrein zu Fluchworten auf der Bühne hinreißen lassen. Ihr Text wird jetzt vom Fahndungskomitee der Staatsanwaltschaft überprüft.

Zuvor hatte ein anderes Mitglied des Gesellschaftsrats, der patriotische Schriftsteller und Stalin-Biograph Swjatoslaw Rybas, dazu aufgerufen, literarische Klassiker vor Verfälschungen durch moderne Regisseure zu schützen. Unter der Schlagzeile „Tolstoi ist schutzlos“ empörte Rybas sich in der Literaturnaja gaseta über die Inszenierung der Oper „Krieg und Frieden“ von Sergej Prokofjew vom britischen Regisseur Graham Vick, die am Pe­tersburger Mariinsky-Theater läuft. Tolstois Figuren würden dort als nicht ganz normal und von „staubigem Patriotismus“ besessen hingestellt und die Lichtgestalt der Natascha Rostowa als Prostituierte. Rybas erregte sich außerdem über das Ballett „Anna Karenina“ in der Choreographie von John Neumeier, das im Moskauer Bolschoi-Theater zu sehen ist. Dass Neumeier bekannte, er habe vor allem die Gefühle in Tanz umgesetzt, die die Lektüre des Romans in ihm ausgelöst hätten, heißt für Ry­bas, dass dieser kulturfremde „Gast­arbeiter“ den Gott der russischen Literatur, wie er Tolstoi nennt, einer Vivisektion unterziehe. Welche kulturellen Werte die Leitung des Bolschoi wohl verteidige, fragt Rybas.

Putins Strategiepapier, das der Rat des Kulturministeriums durchsetzen will, warnt ausdrücklich vor der Verwestlichung, die Russlands Traditionen, Glaubensinhalte, Moral und Sou­veränität bedrohe. Es ist nur konsequent, wenn Rybas es als Verpflichtung deutet, das Kulturerbe ka­nonisch zu mumifizieren wie die offizielle Version der Geschichte des Zweiten Weltkriegs.