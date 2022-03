Krieg in der Ukraine : Putin schreckt kein Gottesgericht

In diesen für die Ukraine und für Russland schrecklichen Tagen klingt die Botschaft des russischen Oppositionellen Alexej Nawalny aus dem Gefängnis wie eine verzweifelte Beschwörung. „Russland ist nicht Putin“, erklärt Nawalny auf Facebook und fordert seine Landsleute auf, weiter gegen Putins Krieg in der Ukraine auf die Straße zu gehen. Er sei stolz auf jene 6835 Russen, die deswegen schon festgenommen wurden. Wenn es notwendig sei, für die Beendigung des Krieges die Gefangenentransporter und Gefängniszellen mit den eigenen Körpern vollzustopfen, so solle man das tun.

Tatsächlich gehen die Leute weiter gegen den Krieg auf die Straße, berichtet die Schriftstellerin Alissa Ganijewa, die selbst mit Freunden in der Ukraine in Kontakt steht, der F.A.Z. per Videotelefonat aus Moskau. Die Polizei zerschlage aber größere Gruppen sogleich in kleinere und beginne dann mit Festnahmen. Polizeifahnder kämen außerdem zu Schriftstellerkollegen nach Hau­se, um sie zu mahnen, sich nicht auf „Provokationen“, wie die Antikriegsdemos genannt werden, einzulassen. Unter ferneren Bekannten hätten sich aber leider auch einige die Staatspropaganda zu eigen gemacht, so Ganijewa, wonach etwa die Ukrainer sich selber bombardierten. Die Autorin erklärt sich diesen Umschwung auch mit Angst und Selbstschutz solcher Leu­te. Inzwischen gibt es sogar einen offenen Brief, der Russlands Operation in der Ukraine befürwortet, und den dreihundert vor allem provinzielle Literaturbürokraten, aber auch die Dichter Juri Poljakow und Jewgeni Rejn unterzeichnet haben.