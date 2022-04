Russische Kultur in Not : Wie Moskau das russische Bildungssystem gleichschaltet

Russlands Angriffskrieg auf die Ukraine hat auch der Kultur- und Zivilgesellschaft im Land einen schweren Schlag versetzt. Tausende Intellektuelle, Wissenschaftler, Kulturschaffende, die Zensur, Repressionen oder die Einberufung fürchteten, sind in alle Himmelsrichtungen geflohen. Die meisten steuern ehemalige Sowjetrepubliken an – Ar­menien, Ge­orgien, Usbekistan, Kirgisien – wohin Russen visafrei einreisen können, aber auch die Türkei. Von dort migrieren einige weiter nach Westeuropa. Die aus Dagestan im Kaukasus gebürtige Schriftstellerin Alissa Ganijewa, die derzeit in Estland lebt, erwägt einen Umzug nach Kasachstan, wo ein russischsprachiges, von russischer Ethnizität unabhängiges Kulturleben floriert. Einige Emigranten sind indes aus finanziellen oder familiären Gründen wieder heimgekehrt.

Die meisten Intellektuellen und Künstler aber sind im Land geblieben. Sie dürfen, wenn sie nicht ihre Anstellung verlieren, Auftrittsverbot bekommen oder ins Gefängnis gesperrt werden wollen, den Krieg nicht kritisieren. In den sozialen Netzwerken werfen Emigranten und Dagebliebene einander nun oft Kollaboration vor beziehungsweise Flucht ins vergleichsweise leichte Le­ben im Westen. Dabei wäre Solidarität unter Putin-Gegnern, auch über Landesgrenzen hinaus, besonders wichtig, finden oppositionelle Intellektuelle, die trotz Möglichkeiten der Ausreise sich bewusst zum Bleiben entschieden haben wie der Petersburger Stadtparlamentarier Vitali Bovar oder jene Petersburger Literaturwissenschaftlerin, die darum bittet, ihren Namen nicht zu nennen. Nur mit vereinten Kräften, so glauben die beiden, könne man das imperiale Regime in Russland mittelfristig demontieren.