Russische Fotografin : „Auch wenn ich der Ukraine helfe, fühle ich mich vor ihr schuldig“

Die russische Fotografin und Journalistin Victoria Iwlewa wurde für ihre Aufnahmen aus dem havarierten Atomreaktor Tschernobyl mit dem World Press Photo Award ausgezeichnet. In Moskau hatte sich die 66 Jahre alte Iwlewa für ukrainische politische Häftlinge in russischen Gefängnissen eingesetzt. Nun erklärt sie per Videotelefonat aus Kiew, warum sie das Gerede von „guten Russen“ nicht ausstehen kann.

Guten Morgen, Victoria, wie geht es Ihnen, haben Sie Wasser und Strom?

Ja, hier ist alles in Ordnung. Gestern haben wir zwei Eimer mit Wasser gefüllt, für alle Fälle. Trinkwasser, Kerzen, Konserven hatten wir gekauft. Doch noch gibt es Wasser, Strom auch. Ich wohne nahe am Regierungsviertel und bei einem großen Krankenhaus. Sicher wird dort alles getan, um die Wasserversorgung zu gewährleisten. Gestern habe ich für alle Fälle einen Campingkocher gekauft. Für meine Freunde ist so etwas normal. Nach jedem Beschuss geht das Leben in den Cafés, Geschäften, Theatern weiter. Die kommunalen Dienste flicken die Wunden, die der Krieg reißt, sofort. Die Löcher, die russische Geschosse in die Straßen schlagen, werden sofort wieder asphaltiert.