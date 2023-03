Als er neu in Tiflis war, sah er überall diese Graffiti: „Rus­sians, go home!“ „Fuck Putin“. „Ich dachte, ich werde mich hier die ganze Zeit schämen müssen“, sagt Ansor, ein junger Filmemacher aus dem russischen Nordkaukasus. Ende September vorigen Jahres, drei Tage nach Putins Teilmobilmachung, kam er in die georgische Hauptstadt. Damals bildeten sich kilometerlange Schlangen am Grenzübergang zu Georgien. Familien warteten tagelang in ihren Autos, um Russland zu verlassen. Die meisten waren freilich alleinstehende junge Männer wie der 28 Jahre alte Ansor. Sie gelangten mit einem Privatfahrer oder zu Fuß zur Grenze: Es war die dritte Einwanderungswelle. Mehr als 117.000 Russen sind nach Georgien eingereist, um dauerhaft zu bleiben. Im Gegensatz zu den rund 25.000 ukrainischen Geflüchteten bezeichnen sie sich als „pereselenzy“, Umsiedler.

Ab Ende Februar 2022, als Russland seinen Angriffskrieg auf die Ukraine begann, rollte die erste Welle, IT-Spezialisten aus russischen Großstädten kamen zu Zehntausenden nach Tiflis. Nicht zu Fuß, sondern im Flieger und zu Preisen, die sich gerade verzehnfacht hatten. Viele arbeiteten für Unternehmen aus den USA und Westeuropa oder betrieben ihr eigenes Online-Business, 2000 Dollar waren für sie leicht verdientes Geld. Die von Russland gesperrten Internetseiten hatten ihre Arbeit in der Heimat unmöglich gemacht. Das Nachbarland erschien als ideale Ausweichbasis. Ausländer dürfen in Georgien ein Jahr visafrei leben, das Steuersystem ist liberal. Und wer will, kann hier in wenigen Minuten seine eigene Firma anmelden und unbefristet bleiben.