Ein Landrat und ein Bürgermeister – das ist die Bilanz der letzten Tage für die sogenannte Alternative für Deutschland (AfD). Nach den Wahlerfolgen im thüringischen Sonneberg und in Raguhn-Jeßnitz beschickt die rechtsextreme Partei politische Ämter. Damit einher geht die bundespolitische und teils inter­nationale Aufmerksamkeit. Die demokratischen Parteien ergehen sich in gegenseitigen Schuldzuweisungen, die Presse analysiert, und in den jüdischen Communities – wächst die Angst.

Radikale Positionen schrecken Wähler nicht ab

„Das ist ein Dammbruch, den die demokratischen politischen Kräfte in diesem Land nicht einfach hinnehmen dürfen“, sagte der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, nach der Wahl von Robert Sesselmann. Die Präsidentin der Israelitischen Kultusgemeinde München und Oberbayern, Charlotte Knobloch, ist der Meinung, die Menschen in Sonneberg hätten eine „gefährliche Entscheidung“ getroffen. Eine Entscheidung, die nach Ansicht der Jüdischen Studierendenunion Deutschlands für Minderheiten die Frage aufwirft, „wie sicher man in Deutschland“ ist. Der Pu­blizist Michel Friedman sagt, er würde Deutschland verlassen, käme die AfD in die Bundesregierung.