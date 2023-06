In einer Demokratie leben, einen Autokraten wählen: Erdogan-Anhänger in Duisburg Bild: dpa

Ist die Integration gescheitert?, wird gefragt, angesichts der vielen Deutschtürken oder Türken in Deutschland, die wieder Erdogan gewählt haben. Mehr als 67 Prozent. Wobei nur die Hälfte der Menschen mit Migrationsgeschichte aus der Türkei wahlberechtigt ist, und davon geht nur etwa die Hälfte überhaupt zur Wahl.

Trotzdem wählten mehr als 500.000 Menschen ein Regime, unter dem sie nicht leben müssen. Ist die Integration also gescheitert? Nein, im Gegenteil, AKP-Wähler sind bestens integriert, besser integriert könnte man gar nicht sein – wenn man Deutschsein an der Fähigkeit bemisst, in einer Demokratie für deren Feinde zu stimmen. Rückenwind bekommen sie dabei auch von den Deutschen ohne Migrationsgeschichte.

Eine unfaire Abstimmung

Vom Kanzler etwa, dem man nun wirklich nicht fehlende Integration vorwerfen kann. Der gratulierte Erdogan auf Twitter und schloss mit den Worten: „Nun wollen wir unsere gemeinsamen Themen mit frischem Elan vorantreiben.“ Welche gemeinsamen Themen denn? Also ernsthaft! Außer dass man sich die Flüchtlinge möglichst vom Leib halten will.

Eigentlich gratuliert man doch nur, wenn jemand einen Wettkampf gewonnen hat, der ansatzweise fair war. Zwar wurde in der Türkei zur Wahlurne gerufen, aber die Wahlen waren keineswegs demokratisch. Denn zur Demokratie gehört nicht nur die Möglichkeit, hin und wieder ein Kreuz zu machen, sondern auch Presse- und Meinungsfreiheit gehören dazu, der Schutz von Minderheiten, eine unabhängige Justiz.

Also, herzlichen Glückwunsch, Erdogan, zu dieser erst im zweiten Anlauf und selbst dann noch knapp gewonnenen Wahl, obwohl Sie keine Mühen gescheut haben: Abgeordnete und Journalisten eingesperrt, Medienhäuser geschlossen, die Justiz umgebaut und auf allen Kanälen rund um die Uhr Propaganda.

Was treibt die Gratulanten?

Erdogan zu gratulieren, das ist in etwa so, als überreichte man einem Radsportler, der vor aller Augen gedopt, seiner Konkurrenz eins auf die Rübe gegeben und die Reifen zerstochen hat und dann auch noch eine halbe Stunde vor Start losgeradelt ist, die Goldmedaille. Aber deutsche Politiker scheinen sich für nichts zu schade zu sein. Scholz ist nicht der Einzige.

Der ehemalige Bundespräsident Christian Wulff reiste zu Erdogans Amtseinführung extra nach Ankara. So auch Altkanzler Gerhard Schröder. Nun, Schröder ist ja nicht gerade bekannt für seine Distanz zu, gelinde gesagt, zwielichtigen Gestalten. Aber man fragt sich doch: Warum machen (Ex-)Politiker das? Wegen des Büffets? Wegen des guten Wetters? Ein bisschen Abwechslung zum russischen Klima ist auch nicht schlecht. Muss ja nicht immer gleich Moskau sein.

Dass Politiker in ihrem Politikerleben auch mit mafiösen bis schwerverbrecherischen Gestalten verkehren müssen, ist klar. Auch, dass sie mit diesen mitunter aus verschiedenen Zwängen mehr oder weniger diplomatisch sprechen müssen. Kann ja nicht jeder Kolumnistin sein und fürs Alles-blöd-Finden bezahlt werden. Aber Zwänge sind nicht immer so unausweichlich, wie sie scheinen; bisweilen sind da eher Opportunismus und Ignoranz. Zweitens: Diplomatie bedeutet nicht, sich einzuschleimen, und, drittens, erst recht nicht, wenn man nicht mal mehr im Amt ist.

Wie etwa Sigmar Gabriel, der es aber nicht lassen konnte, sein Bedauern auszudrücken, als publik wurde, dass Cavusoglu in Erdogans neuem Kabinett nicht mehr Außenminister sein würde. Gabriel twitterte auf Deutsch und auf Türkisch:

„Die Türkei verliert ihren besten Diplomaten und Außenminister. Danke, Mevlüt Cavusoglu, für eine außerordentliche, vertrauenswürdige und immer verlässliche Zusammenarbeit in schwierigen Zeiten. Unsere Freundschaft bleibt.“ Ja herzlichen Glühwein! Jener Cavusoglu, der gerne mal den Wolfsgruß macht (das Zeichen der rechtsex­tremen Grauen Wölfe). Und der ansonsten noch für Korruption und eine verbrecherische Außenpolitik bekannt ist, besonders gegen Kurden.

Wie weit die Integration türkischer Demokratiefeinde schon fortgeschritten ist, konnte man auch in Nürnberg sehen, wo die Stadt das öffentliche Aufstellen von Wahlplakaten genehmigt hat; in Köln, wo Erdogan eine XXL-Moschee eröffnen durfte, man aber seit Jahren alles gegen ein Mahnmal für den Genozid an den Armeniern unternimmt; in Wuppertal, wo kürzlich ein DITIB-Komplex auf den Weg gebracht wurde.

Sehr deutlich lässt sich die gelungene Integration auch daran ablesen, dass die Demokratiefeinde der AKP in Deutschland mit derselben Nachsicht behandelt werden wie die der AfD. Immer ist jemand anders schuld. Mal liegt es daran, dass man sie mies behandelt habe. An Rassismuserfahrungen, dass einmal zu viel gefragt wurde, woher sie eigentlich stammen. Mal liegt es an den Nachwendeerfahrungen oder an der Angst vorm Gendern. Auf jeden Fall sind sie immer Opfer.

Und an Sigmar Gabriel: Manche haben Freunde in einer Regierung, die Unschuldige in den Knast steckt. Und manche haben Freunde, die sitzen unschuldig im Knast.