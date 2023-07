Aktualisiert am

Wir sollten wieder mehr über Sachthemen sprechen, nüchtern und pragmatisch. Und den sogenannten „Kulturkampf“ um Sternchen oder Grillfleisch in den Urlaub schicken.

Man wünscht sich schon ein bisschen die Löwin zurück, die vor ein paar Tagen durch die berlin-brandenburgischen Wälder getigert ist, Kleinmachnow auf die Landkarte gesetzt hat und am Ende doch ein Wildschwein war. Es ist grässlich, sowieso, man schlägt die Zeitung auf und schlägt sie wieder zu. Man will sich irgendwo in ein Sommerloch verkriechen, erst übernächsten Frühling wieder rauskommen. Vielleicht haben sich dann alle ein wenig beruhigt.

Aber Verkriechen ist keine gute Idee, wenn es brennt. Auf Rhodos und Sizilien, in Algerien, Hatay und Maras. Und auch im metaphorischen Sinne: die hohen Umfragewerte der AfD (22 Prozent, knapp hinter der Union). Da ist es auch nicht gerade hilfreich, dass Friedrich Merz wieder Faxen macht. Es geht mal wieder um die berüchtigte Brandmauer nach rechts, die Merz zu Beginn seiner Amtszeit hoch und heilig versprochen hatte. Nun aber nennt er die Union eine „Alternative für Deutschland mit Substanz“.