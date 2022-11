Midterms in den USA : Ist dieser Mann die Alternative zu Trump?

Als der siegreiche Gouverneur Ron DeSantis in Tampa, Florida gestern vor seine Anhänger trat, dröhnte der Propagandasong „Sweet Florida“ aus den scheppernden Boxen. Ein musikalisch übersichtliches Country-Rock-Lied, das die Van Zant-Brüder nach eigenen Angaben als Pendant zu „Sweet Home Alabama“ für den republikanischen Gouverneur des Sonnenscheinstaates geschrieben haben: „Die Presse mag ihn nicht, aber er kriegt seine Sachen hin. Er steht dafür ein, was er glaubt. Also kommt nicht her, um Dinge zu ändern“.

Was für „Sachen“ DeSantis aus Sicht der zwei Countrysänger zum Beispiel hinkriegt, wird wenig später erwähnt. Nämlich, dass „die Kinder in die Schule und wir am Sonntag in die Kirche gehen können“. Abgesehen davon, dass hier wohl kein kausaler Zusammenhang gemeint sein kann – im Sinne einer Sonntagsschulpflicht, damit die gläubigen Eltern ungestört in die Kirche gehen können –, bleibt das Lied in seiner naiven Panegyrik auch sonst etwas hinter dem zurück, was normalerweise bei DeSantis größtem Konkurrenten aus den Boxen dröhnt.

Trump will ihm Einhalt gebieten

Nein, nicht sein demokratischer Gegenkandidat Charlie Crist ist damit gemeint, sondern der Übervater seiner eigenen Partei: Der ehemalige Präsident Trump, der vergangene Woche wieder einmal zu den Klängen von „God bless the U.S.A.“ von Lee Greenwood die Gangway seines Privatjets hinunterkraxelte und in den nächsten Tagen offenbar seine erneute Kandidatur für die Präsidentenwahl 2024 verkünden will. Durchaus ein Zeichen von Unsicherheit, wie manche Analysten meinen, weil er der stärker werdenden Macht von DeSantis so Einhalt gebieten will.

Denn während Trump von dem Ausgang der Midterms nur mäßig begeistert sein dürfte – manche seiner Kandidaten, etwa in Georgia, fielen durch, die erhoffte „rote Welle“ ist ausgeblieben – ist DeSantis gerade der alles überstrahlende Gewinner. Und so klang seine Siegesrede auch nicht wie die Dankesverlautbarung eines wiedergewählten Gouverneurs, sondern wie die Bewerbung eines Kandidaten fürs Rennen um das Präsidentenamt. DeSantis rief, man habe nicht nur eine Wahl gewonnen, sondern die „politische Karte umgeschrieben“. Vor allem jener Teil seiner Rede stach hervor, in der DeSantis die „Woke-Agenda“ liberaler Politiker attackierte: Millionen von Amerikanern hätten ihre Heimat angeblich aus Angst vor einer woken Gesetzgebung verlassen und seien zu ihm ins „gelobte Land“ Florida geflüchtet. Der erzkonservative De Santis rief im Stil eines sich steigernden Trikolons: „Wir bekämpfen das Woke in der Gesetzgebung. Wir bekämpfen das Woke in den Schulen. Wir bekämpfen das Woke in den Konzernen.“

Kein Wort fiel häufiger in DeSantis Siegesrede als die Signalvokabel „woke“. Er rief nicht zum Kampf gegen die Inflation oder die hohen Spritpreise und nicht einmal gegen die Einwanderung auf, sondern machte den entscheidenden Gegner auf dem schwammigen Begriffsfeld des Moralpolitischen aus. Das ist bemerkenswert. Nicht nur, weil Trumps innerparteilich gefährlichster Opponent hier offenbar eine Chance wittert, um sich von seinem Rivalen abzusetzen. Sondern auch, weil ein weiterer politischer Kandidat in jene Falle laufen könnte, die der amerikanische Politikwissenschaftler Mark Lilla 2016 in einem vielbeachteten Essay für die „New York Times“ als spielentscheidend für die Niederlage der Demokraten gegen Trump identifiziert hat.

Enttäuschte Hoffnungen

Hillary Clinton, so Lillas pointiert zusammengefasste Analyse, habe im Wahlkampf zu stark auf identitätspolitische Fragestellungen abgehoben und so den Anschein erweckt, das große Ganze aus dem Blick zu verlieren. Wenn DeSantis sich nun – naturgemäß unter radikal umgekehrten Vorzeichen – auf das Woke als zentrales Politikfeld einschießt, könnte er sich selbst eine Falle gestellt haben. Die Frage, ob das angesichts von DeSantis rechtsradikalen bis staatsfeindlichen Haltungen gut oder schlecht wäre, steht auf einem anderen Blatt. Die Hoffnung auf einen „besseren Trump“ könnte jedenfalls schneller enttäuscht werden, als das Wort „woke“ alt ist.