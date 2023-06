Brüder und Schwestern!

Ich erlaube mir diese Anrede, weil ich sie grundsätzlich schön und just an diesem Ort besonders sinnig finde, nämlich in einer Kirche, wo ja seit jeher der Anspruch gelebt wird, dass die Menschen einander Brüder und Schwestern sein mögen. Aber wenn ich „an diesem Ort“ sage, meine ich nicht nur den Aachener Dom, ich meine Aachen, die Europa-Stadt, mit ihrer kräftigen Herzwurzel in der europäischen Geschichte und ihren neugierigen Fühlern in die europäische Zukunft. Und wird nicht in der Europahymne, der Ode an die Freude, versprochen, dass alle Menschen Brüder werden? Frauen als Schwestern zweifellos mitgemeint.