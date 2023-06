Als „ungekochte Zeit“ bezeichnete Ludwig Börne die seine in einem seiner berühmten „Briefe aus Paris“. Es war eine Entgegnung, eine Schmähung seiner Kritiker. „Es kommt alles wieder so roh aus ihrem Kopfe, als es hineingekommen.“

„Ungekocht“ erschien Börne seine Zeit, allerdings nicht im Sinne von verroht – sondern dass ihre Veränderungen, ihre Widersprüche unverarbeitet in den Köpfen und Herzen seiner Zeitgenossen blieben. Dass die Umbrüche seiner Zeit den Alltag der Menschen zwar spürbar veränderten, aber selten ausgesprochen, besprochen, gar verstanden wurden. Und für Ludwig Börne bedeutet Reflexion Einmischung, Demokratie, Freiheit und Gerechtigkeit in Deutschland schreibend herzustellen.

Börnes Zeit war Umbruchzeit. Politisch, wirtschaftlich, gesellschaftlich. In seine Zeit fiel die Französische Revolution: Freiheit und Gleichheit ohne Monarchen – und 17.000 Hinrichtungen, nochmals die gleiche Zahl an Toten in den Kerkern. In seine Zeit fiel der Code civil – von Napoleon 1804 eingeführt –, der Juden wie Börne zumindest vorübergehend die rechtliche Emanzipation sowie die Eintrittsmöglichkeit in das Beamtentum brachte – und Europa die napoleonischen Kriege mit zwei Millionen Toten.

Etwa drei Viertel der Deutschen arbeiten damals in der Landwirtschaft. Die Art, Lebensmittel zu erzeugen, hatte sich seit dem Mittelalter kaum verändert. Gearbeitet wurde oftmals mehr als zwölf Stunden am Tag. Die Industrialisierung setzte ein, zunächst in der Textilwirtschaft per dampfgetriebenen Webstühlen, die nun Kinderarbeit ermöglichten. Friedrich Krupp gründete 1811 seine Gussstahlfa­brik – es entstand die Montanindustrie. Im gleichen Jahr wurde in Freiburg die erste Gas-Straßenlaterne Deutschlands angezündet, und ab 1816 wurde sie industriell produziert.

Börne schrieb pointiert, ja beißend

Es begann das systematische Abholzen von Wäldern, das Verbrennen von Wäldern, die zu Kohle, Gas, Öl geworden sind. Dampfmaschinen ersetzten Menschen. Hochöfen, Eisenbahnen, Handelsstraßen wurden gebaut, der erste Telegraph Deutschlands wurde 1809 in München in Betrieb genommen. Die Kommunikation wurde schneller.

In dieser Umbruchzeit schrieb Börne. Mischte sich schreibend in seine Zeit ein, kritisierte, urteilte. Pointiert, ja beißend im Stil. Dafür ist er heute bekannt. Dafür war er damals berühmt. Dafür wurde er verehrt und gehasst. Er teilte aus, er steckte ein. Ein Mann in Feuer und Sturm. Beim Hambacher Fest feierten sie ihn – die Zensoren, die Vertreter der Restauration bannten und fürchteten ihn.

Und heute bekomme ich einen Preis zu seinen Ehren. Seitdem ich das weiß, frage ich mich: Welche Botschaft verbindet sich damit für unsere öffentliche Debatte heute? Welche für mich persönlich? Welche Erwartungen? Welche Aufgabe?

Was heißt es heute, im öffentlichen, im medialen Raum zu stehen, den Ludwig Börne vor zwei Jahrhunderten erstmals mit geschaffen hat? Was bedeutet es für mein Sprechen und Schreiben, für mich als Politiker, der Teil der gegenwärtigen Bundesregierung ist – und nicht Publizist, wie Börne? Das scheint mir erst mal ein gewichtiger Unterschied zu sein.

Regieren bedeutet ja eine Verantwortung des Handelns, das sich vor der ganzen Republik zu rechtfertigen hat. Dieses Handeln umfasst auch die Pflicht zum Sprechen – zum Erklären, zum Verständlichmachen, zum Offenlegen von Abwägungen und Erkenntnisgewinnen. Das Sprechen steckt im Wort Verant-Wort-ung ja mit drin.