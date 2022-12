Zäsuren deutscher Geschichte : Was wäre gewesen, wenn?

Die Staatsmacht griff nicht ein, wie sie es in Peking tat – feiernde Menschen auf der Berliner Mauer am 10. November 1989. Bild: Deutsches Historisches Museum

Die Ausstellung „Roads not Taken“ im Deutschen Historischen Museum zeigt an vierzehn Wendepunkten deutscher Geschichte zwischen 1848 und 1989, was möglich war – und nicht wirklich wurde. Was hält der Historiker Dan Diner davon?